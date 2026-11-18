«Casa Riformista – Italia Viva Reggio Calabria esprime la propria adesione al sit-in promosso dai cittadini di Croce Valanidi, in programma giovedì 19 novembre, alle ore 8:30, in via Longhi-Bovetto, nell’area dell’ex scuola.



Una mobilitazione che nasce da una legittima richiesta di ascolto, attenzione istituzionale e rispetto per una comunità che da troppo tempo attende risposte concrete.



La vicenda del nuovo centro di accoglienza temporanea per migranti, inizialmente previsto nell’area di Bocale, in contrada Zambaldo, e successivamente trasferito a Longhi-Bovetto con determinazione dirigenziale n. 5061 del 16 ottobre 2026, impone una riflessione che non può essere liquidata come una semplice questione tecnica.



Comprendiamo le esigenze legate alla gestione dell’accoglienza e ribadiamo che la dignità delle persone, qualunque sia la loro provenienza, deve essere sempre tutelata. Ma altrettanto imprescindibile è il rispetto delle comunità locali, delle loro aspettative e del diritto a partecipare alle decisioni che trasformano i territori nei quali vivono.



A Croce Valanidi, infatti, si interviene su un’area dalla storia particolarmente complessa, già segnata dalla presenza della discarica comunale e da anni di promesse di riqualificazione rimaste in parte disattese. Un territorio che aveva finalmente intravisto nella rigenerazione di Longhi-Bovetto un’opportunità di restituzione alla collettività, con la realizzazione di spazi verdi, aree ludiche e strutture dedicate alla socialità.



Non si può ignorare che su quell’area sono stati programmati e realizzati interventi di riqualificazione per oltre 800 mila euro. Né si possono sottovalutare le preoccupazioni dei residenti rispetto alla sicurezza ambientale, alla compatibilità dell’intervento con la storia del sito e alla futura fruibilità degli spazi pubblici.



La questione non è essere contro l’accoglienza, ma pretendere che essa sia realizzata nel rispetto della dignità di tutti, delle condizioni ambientali e dei diritti delle comunità ospitanti.



Per queste ragioni riteniamo indispensabile:



* Fare piena chiarezza sulle valutazioni tecniche e amministrative che hanno determinato il trasferimento del progetto da Bocale a Longhi-Bovetto.

* Rendere pubblica tutta la documentazione relativa alla bonifica, alla sicurezza ambientale e alla compatibilità geologica e idrogeologica dell’area individuata.

* Aprire immediatamente un confronto con i cittadini, le associazioni e gli organismi di rappresentanza territoriale.

* Valutare concretamente soluzioni localizzative alternative, senza escludere a priori una revisione della scelta.

* Garantire un programma certo di interventi di riqualificazione, servizi e opere pubbliche a beneficio dell’intero quartiere.



Reggio Calabria non può continuare a ragionare secondo la logica dei territori di serie A e dei territori di serie B. Croce Valanidi, come Bocale e tutte le periferie cittadine, merita attenzione, investimenti e una programmazione che metta al centro la qualità della vita dei residenti.



Le decisioni che riguardano i quartieri non possono essere calate dall’alto. I cittadini non chiedono privilegi, chiedono di essere ascoltati e rispettati.



Per questo saremo al fianco della comunità di Croce Valanidi nella mobilitazione del 19 novembre, sostenendo le ragioni di una protesta che richiama le istituzioni alle proprie responsabilità», conclude Casa Riformista – Italia Viva Reggio Calabria.