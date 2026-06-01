All’indomani dell’esito delle elezioni amministrative, Antonino Ripepi ha voluto rivolgere un messaggio di ringraziamento al partito, alla coalizione e a tutti coloro che hanno contribuito alla campagna elettorale.

«Desidero innanzitutto ringraziare Fratelli d’Italia per aver indicato il mio nome come candidato alla Presidenza della II Circoscrizione. È stata per me una grande responsabilità e un importante attestato di fiducia che ho cercato di onorare con il massimo impegno e con la passione che da sempre metto al servizio del territorio».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Sindaco eletto Francesco Cannizzaro.

«Ringrazio Francesco Cannizzaro per aver creduto in me e per avermi scelto all’interno di un progetto politico ambizioso, fondato sulla volontà di restituire centralità ai quartieri e alle esigenze dei cittadini. A lui rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà guidare la città con determinazione e visione».

Ripepi ha poi voluto evidenziare il lavoro svolto dai candidati della propria squadra.

«Un grazie sincero va a tutti i candidati che hanno condiviso con me questa esperienza. A prescindere dall’esito elettorale, il risultato ottenuto è importante e significativo. Ognuno di loro ha affrontato questa sfida con entusiasmo, sacrificio, lealtà e spirito di servizio, contribuendo a costruire una proposta politica credibile, seria e radicata sul territorio. Un patrimonio umano e politico che, insieme agli eletti, sapremo valorizzare e portare avanti con forza, determinazione e senso di responsabilità».

Nel suo intervento, Ripepi ha inoltre ringraziato i tanti cittadini incontrati durante la campagna elettorale.

«In queste settimane ho avuto l’opportunità di ascoltare centinaia di persone, raccogliere istanze, conoscere realtà e problematiche dei nostri quartieri. Porterò con me il valore di ogni incontro, di ogni confronto e di ogni suggerimento ricevuto. L’impegno nei confronti del territorio non termina con una competizione elettorale, ma continua ogni giorno attraverso la presenza, l’ascolto e il lavoro concreto».

Infine, un messaggio rivolto al futuro.

«Le elezioni rappresentano un momento importante della vita democratica, ma non sono il punto di arrivo. Continuerò a mettere a disposizione esperienza, competenze e passione per contribuire alla crescita della nostra comunità. Ringrazio ancora tutti coloro che mi hanno sostenuto e che hanno creduto in questo percorso. Da parte mia continuerà ad esserci il massimo impegno per il bene del territorio e dei suoi cittadini».