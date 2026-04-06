«Non è solo un simbolo ma è la nostra storia. Oggi vi presentiamo il logo della nostra lista. Ogni linea, ogni parola e ogni colore ha un significato profondo che parla di Noi.

Si-Amo San Roberto: Un gioco di parole che racchiude la nostra essenza. Noi Siamo una comunità fiera, ma soprattutto Amiamo visceralmente il nostro paese e siamo pronti a metterci tutto l'impegno possibile.

Tutti insieme, nessuno escluso: All'interno troverete i nomi di tutte le nostre frazioni e borgate. Perché San Roberto è una sola, unita e senza distinzioni.

L'albero e le arance: Riprendiamo il simbolo del nostro gonfalone ufficiale. Il numero delle arance rappresenta le nostre frazioni: frutti diversi dello stesso rigoglioso albero.