Le operazioni di voto si svolgeranno nei giorni di domenica 27 settembre, dalle ore 7:00 alle ore 23:00, e di lunedì 28 settembre 2026, dalle ore 7:00 alle ore 15:00

Nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2026 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2026 di convocazione dei comizi elettorali, per i giorni di domenica 27 settembre e lunedì 28 settembre 2026, per l’elezione suppletiva della Camera dei deputati nel Collegio uninominale 05 – Reggio di Calabria della XXIII Circoscrizione Calabria.

Tale Collegio comprende i seguenti n. 71 Comuni, tutti ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria: Africo, Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Bagaladi, Benestare, Bianco, Bivongi, Bova, Bova Marina, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Calanna, Camini, Campo Calabro, Canolo, Caraffa del Bianco, Cardeto, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Condofuri, Cosoleto, Delianuova, Ferruzzano, Fiumara, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Laganadi, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Melicuccà, Melito di Porto Salvo, Monasterace, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Palizzi, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Reggio di Calabria, Riace, Roccaforte del Greco, Roccella Ionica, Roghudi, Samo, San Giovanni di Gerace, San Lorenzo, San Luca, San Procopio, San Roberto, Santa Cristina d'Aspromonte, Sant'Agata del Bianco, Sant'Alessio in Aspromonte, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Sant'Ilario dello Ionio, Santo Stefano in Aspromonte, Scido, Scilla, Siderno, Sinopoli, Staiti, Stignano, Stilo e Villa San Giovanni.

L’elezione si rende necessaria per la vacanza del seggio nel Collegio uninominale 05, a seguito delle dimissioni dal mandato parlamentare del deputato Francesco Cannizzaro, eletto Sindaco del Comune di Reggio Calabria all’esito delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026.

Le operazioni di voto si svolgeranno nei giorni di domenica 27 settembre, dalle ore 7:00 alle ore 23:00, e di lunedì 28 settembre 2026, dalle ore 7:00 alle ore 15:00. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti.