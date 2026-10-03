«Ringrazio tutti per la fiducia che intendo onorare con grande impegno, spirito di servizio e piena collaborazione, nella consapevolezza che soltanto attraverso un’azione condivisa sarà possibile costruire nuove opportunità di crescita e sviluppo del nostro territorio»

Il professore Ercole Nucera, Sindaco di Roccaforte del Greco, è stato eletto all’unanimità Presidente dell’Associazione dei Comuni dell’Area Grecanica – Versante Jonico Meridionale.

Alla riunione hanno preso parte i Sindaci dei Comuni di Bagaladi, Bova, Bova Marina, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Cardeto, Condofuri, Ferruzzano, Melito di Porto Salvo, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Roccaforte del Greco, Roghudi e San Lorenzo, oltre al Sindaco di Staiti, collegato da remoto. Assente il rappresentante del Comune di Palizzi.

L’elezione unanime del professore Nucera rappresenta un importante momento di condivisione istituzionale tra le amministrazioni dell’Area Grecanica, chiamate a rafforzare ulteriormente la collaborazione e la capacità di programmazione comune a favore del territorio.

Il neo Presidente ha espresso grande soddisfazione per la fiducia ricevuta, sottolineando al tempo stesso il senso di responsabilità con cui intende affrontare il nuovo incarico.

«Il mio impegno sarà interamente dedicato a una continua attenzione e al rilancio di un territorio ricco di storia, cultura e bellezza, ma che presenta anche importanti fragilità economiche e fenomeni di progressivo spopolamento. Sarà fondamentale fare squadra e valorizzare un patrimonio umano e territoriale di straordinario valore», ha dichiarato il Presidente Ercole Nucera.

«Ringrazio tutti i Sindaci per la fiducia che mi hanno accordato. Intendo onorarla con grande impegno, spirito di servizio e piena collaborazione, nella consapevolezza che soltanto attraverso un’azione condivisa sarà possibile costruire nuove opportunità di crescita e sviluppo per l’intera Area Grecanica».

La nuova Presidenza si pone pertanto l’obiettivo di consolidare il dialogo tra i Comuni aderenti, promuovere una visione unitaria del territorio e sostenere iniziative capaci di valorizzarne le identità, le risorse culturali e ambientali e il capitale umano.