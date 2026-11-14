Il vicepresidente del Consiglio regionale: «Non possiamo permettere che burocrazia e ritardi tecnologici vanifichino le opportunità offerte dall'Accordo Regionale. Il dipartimento Tutela della Salute e la dirigenza regionale accelerino l'adeguamento dei software e, contestualmente, ad accolgano la richiesta di Federfarma di individuare con urgenza una soluzione transitoria»

«La Farmacia dei Servizi rappresenta un pilastro fondamentale della sanità di prossimità, concepita per garantire ai cittadini un accesso rapido ed essenziale alle prestazioni diagnostiche e contribuire in modo concreto all'abbattimento delle liste d'attesa regionali. Tuttavia, l'attuazione dell'Accordo Regionale rischia di subire un grave rallentamento a causa di intoppi burocratici e informatici che richiedono un intervento correttivo immediato».

A dichiararlo è il Vicepresidente del Consiglio Regionale della Calabria, Giuseppe Ranuccio, recependo le circostanziate osservazioni trasmesse da Federfarma Reggio Calabria in merito all'avvio delle prestazioni di Telemedicina in regime di Servizio Sanitario Nazionale.

«Le segnalazioni inviate da Federfarma mettono in luce un blocco operativo non più rinviabile: il mancato completamento del processo di dematerializzazione della ricetta medica (DEM) indispensabile per l'erogazione delle prestazioni diagnostiche in convenzione SSN, quali elettrocardiogrammi (ECG), Holter cardiaci, Holter pressori e spirometrie. Una situazione che sta creando un corto circuito prescrittivo sul territorio».

«La criticità appare ancora più marcata nella provincia di Reggio Calabria, dove l'esistenza di precise disposizioni aziendali – in particolare la Circolare del Distretto Sanitario n. 1705 del 09/01/2026 e la successiva disposizione n. 16906 del 18/02/2026 – limita fortemente i Medici di Medicina Generale (MMG) nell'utilizzo dei tradizionali ricettari rossi cartacei. Il combinato disposto tra il ritardo della piattaforma informatica per le ricette elettroniche e il blocco del cartaceo sta di fatto impedendo ai medici di prescrivere tali esami fondamentali e alle farmacie convenzionate di erogarli regolarmente a carico del SSN».

«Non possiamo permettere che burocrazia e ritardi tecnologici vanifichino le opportunità offerte dall'Accordo Regionale. Per questo motivo – prosegue il vicepresidente Ranuccio – mi faccio parte attiva sollecitando formalmente il Dipartimento Tutela della Salute e la dirigenza regionale ad accelerare l'adeguamento dei software prescrittivi e, contestualmente, ad accogliere la richiesta di Federfarma di individuare con urgenza una soluzione transitoria. È indispensabile consentire alle farmacie di erogare gli esami di telemedicina anche durante questa fase intermedia, salvaguardando il diritto alla salute dei cittadini ed evitando che l'accesso ai servizi sia bloccato».

«La sanità territoriale e la riduzione delle liste d'attesa si realizzano offrendo certezze agli operatori e risposte immediate ai pazienti. Seguirò da vicino l'evoluzione del tavolo tecnico per assicurarmi che le farmacie di prossimità siano messe in condizione di operare a pieno regime nell'interesse della collettività»