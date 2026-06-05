La senatrice reggina della Lega: «Vedere i vertici dello Stato riuniti sul nostro territorio è la testimonianza plastica di un rispetto profondo e di una centralità che la nostra terra ha finalmente conquistato»

«È con profonda emozione e immenso orgoglio che, sia come cittadina reggina che come rappresentante delle Istituzioni, ho vissuto questa mattina le celebrazioni per il 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, ospitate nella nostra splendida Reggio Calabria. Nonostante mi trovi fuori Reggio in missione e non abbia potuto quindi presenziare, ho sentito appieno l’importanza di questo momento anche a distanza e ringrazio il Governo per la sua consueta attenzione al nostro territorio».

E’ con queste parole che la Senatrice della Lega, Tilde Minasi, commenta l’evento tenutosi oggi nella città dello Stretto in occasione del 212° anniversario dei Carabinieri.

«La presenza oggi nella mia città – prosegue la Senatrice – del Premier Giorgia Meloni e di ben quattro Ministri del Governo non ha solo reso il doveroso onore alla straordinaria e quotidiana dedizione delle donne e degli uomini in divisa, ma ha rappresentato un tributo solenne a Reggio Calabria. Vedere i vertici dello Stato riuniti sul nostro territorio è la testimonianza plastica di un rispetto profondo e di una centralità che la nostra terra ha finalmente conquistato.

Far parte di questa maggioranza e di questo esecutivo mi riempie di orgoglio – dice ancora Minasi – L’attenzione che questo Governo sta riservando a Reggio Calabria non è una vicinanza di facciata, fatta di passerelle o sterile retorica a cui purtroppo eravamo abituati in passato. Si tratta di un impegno solido, tangibile, che si traduce in uno stanziamento di risorse economiche e in investimenti strutturali senza precedenti nella storia del nostro territorio.

Parliamo di una visione strategica di sviluppo che sta finalmente ridisegnando il futuro dell'area dello Stretto e dell'intera regione. Penso al rilancio straordinario dell’Aeroporto di Reggio Calabria, finalmente attrattivo e competitivo, alla storica svolta del Ponte sullo Stretto, alla nuova autostrada del Mediterraneo Salerno-Reggio e alla modernizzazione della Statale 106 Taranto-Reggio Calabria, senza dimenticare i tantissimi cantieri per le opere minori che stanno capillarmente riqualificando i nostri Comuni.

Oggi – aggiunge – Reggio Calabria ha dimostrato di essere una grande capitale istituzionale. Il Governo c’è, la Lega c’è, e continueremo a lavorare a testa bassa per fare in modo che questa terra continui a correre verso il futuro che merita», conclude Minasi.