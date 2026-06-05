«Oggi Reggio Calabria ha scritto una pagina di storia. Perché per la prima volta la cerimonia organizzata in occasione dell'anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri si svolge fuori dalla Capitale. Per me, pertanto, è un immenso onore e motivo di grande orgoglio indossare, per la prima volta in un’occasione ufficiale, la fascia da sindaco proprio in un contesto così emblematico e significativo, alla presenza delle massime cariche di Stato, in particolare del Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e di tutti i ministri intervenuti qui stamane, apprezzando la bellezza della nostra Città». Lo dichiara l'onorevole Francesco Cannizzaro, proclamato primo cittadino di Reggio Calabria meno di 24 ore fa.

«In occasione del 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, desidero rivolgere, a nome dell'Amministrazione comunale e dell'intera comunità reggina, i più sinceri auguri a tutti i militari d'Italia e il più profondo ringraziamento a tutte le donne e gli uomini in divisa che ogni giorno servono il Paese con dedizione, coraggio e spirito di sacrificio. Una menzione speciale merita, con profonda stima e sincera gratitudine, il Comandante Generale, Salvatore Luongo, ancora una volta vicino alla Calabria con la consueta sensibilità e attenzione; un legame, il suo, che affonda le radici negli stessi esordi della carriera militare, vissuti proprio in questa terra, alla quale continua a guardare con particolare affetto».

«L'Arma rappresenta da oltre due secoli un presidio insostituibile di legalità, sicurezza e vicinanza ai cittadini, primo avamposto dello Stato sul territorio e punto di riferimento per ogni comunità. Mi sembra doveroso, nella mia nuova veste istituzionale, rivolgere in particolare a tutti i Carabinieri in servizio a Reggio città e nell'Area metropolitana un sentimento di gratitudine a nome dei cittadini reggini per l'impegno quotidiano profuso a tutela della collettività, con rinnovata stima e riconoscenza. Infine, desidero complimentarmi con il Comando generale dell'Arma, che ringrazio infinitamente per aver scelto Reggio Calabria come teatro di questa importantissima celebrazione nazionale, per l'organizzazione impeccabile della cerimonia, che ha dato lustro alla nostra splendida Città e le ha offerto una vetrina nazionale senza precedenti».