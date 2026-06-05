L’eurodeputato di Fdi: «Vicini ai territori, alle comunità e alle donne e agli uomini in uniforme che ogni giorno servono la Nazione con dedizione e sacrificio»

«La celebrazione del 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria rappresenta un evento di straordinaria rilevanza istituzionale e simbolica per l’intera città e per la Calabria». Così in una nota l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Denis Nesci.

«La presenza del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, del Ministro della Difesa Guido Crosetto, dei vertici dell’Arma dei Carabinieri e delle più alte autorità militari dello Stato conferisce a questa ricorrenza un valore storico che va ben oltre la pur significativa celebrazione annuale dell’Arma».

«La scelta di Reggio Calabria come sede di un appuntamento così prestigioso è un riconoscimento al ruolo strategico che il corpo dei Carabinieri svolge nella difesa della legalità, nella tutela della sicurezza dei cittadini e nel contrasto alla criminalità organizzata. È un segnale forte e concreto di vicinanza delle istituzioni nazionali a una terra che ogni giorno dimostra coraggio, senso dello Stato e volontà di crescita».

«Particolarmente significativa è la presenza del Presidente Meloni, tutt’altro che scontata, che testimonia ancora una volta l’attenzione che questo Governo riserva alla Calabria e al Mezzogiorno. Una presenza che assume un valore politico e istituzionale importante, perché conferma la volontà di essere vicini ai territori, alle comunità e alle donne e agli uomini in uniforme che ogni giorno servono la Nazione con dedizione e sacrificio».

«Ai Carabinieri, presidio insostituibile di legalità e punto di riferimento per milioni di italiani, va il nostro più sentito ringraziamento per il servizio svolto a tutela della sicurezza, della libertà e dei valori fondanti della Repubblica».