Al centro dell’iniziativa del circolo territoriale del Partito Democratico, "i Territori della Piana e della Provincia a confronto, con l'esperienza dei sindaci" e il ricordo di Francesco Vinci

È tutto pronto per la XXI Festa de l'Unità, in programma il 7 e l'8 agosto a Cittanova. Sarà la suggestiva cornice di Piazza San Rocco, nei pressi della Villa Comunale, ad ospitare l'edizione 2026 della tradizionale manifestazione organizzata dal Circolo del Partito Democratico di Cittanova.

La Festa è stata pensata come un aperto all'intera comunità cittanovese, con un programma ricco e articolato capace di coinvolgere tutte le generazioni. Accanto agli incontri politici e ai dibattiti, sono previsti spettacoli di cabaret, concerti musicali, eventi sportivi, laboratori dedicati ai bambini e numerose iniziative di intrattenimento, con l'obiettivo di fare della Festa de l'Unità un momento di partecipazione, confronto e condivisione per tutto il paese.

Da settimane il Partito Democratico di Cittanova è al lavoro per la riuscita della manifestazione, grazie all'impegno dei volontari che stanno curando l'organizzazione dell'evento e l'allestimento degli spazi.

L'apertura ufficiale della Festa è prevista per venerdì 7 agosto alle ore 19 e si aprirà con un momento di particolare significato civile e umano dal forte valore simbolico.

Nel cinquantesimo anniversario della sua uccisione, la Festa dell'Unità renderà omaggio a Francesco Vinci, giovane vittima innocente della mafia, al quale è intitolato il Circolo del Partito Democratico di Cittanova.

Studente liceale, protagonista del movimento studentesco della Piana, impegnato nella Lega per l'Occupazione e segretario del locale Circolo della Federazione Giovanile Comunista Italiana, Francesco Vinci rappresentò una generazione che credeva nel cambiamento, giustizia nella sociale e nella partecipazione democratica. La sua figura continua ancora oggi a testimoniare il valore dell'impegno civile e della lotta per la legalità.

Per questo il Partito Democratico di Cittanova ei Giovani Democratici hanno scelto di dedicare a Francesco Vinci la XXI Festa de l'Unità, promuovendo una mostra e una serie di iniziative che ne ripercorreranno la storia e il contributo, nel ricordo di tutte le vittime innocenti della mafia.

“I Territori della Piana e della provincia a confronto: l'eredità degli ex sindaci, l'esperienza degli attuali amministratori e le idee per il futuro” sarà il tema al centro della seconda giornatadella Festa, sabato 8 agosto, che offrirà un'importante occasione di confronto e partecipazione avendo come protagonisti i sindaci eletti per la prima volta direttamente dai cittadini e alcuni attuali sindaci della provincia reggina. Una riflessione legata all'eredità di quella esperienza ma proiettata ad affrontare i temi più attuali e strategici per il futuro del territorio, che rappresentano priorità nell'impegno del Partito Democratico.

La XXI Festa de l'Unità si propone così non solo come occasione di confronto politico e di partecipazione democratica, ma anche come momento di riflessione collettiva sui valori della legalità, della giustizia sociale e dell'impegno civile, valori che continuano a rappresentare il fondamento dell'azione del Partito Democratico e della comunità cittanovese.

Le serate della Festa saranno allietate dagli spettacoli in programma: il 7 agosto con uno spettacolo che porta in scena l'ironia, l'allegria e la professionalità di un'artista come Emanuela Aureliche si esibirà con“Parlando con le stelle!”, dando voce e gestualità ai tanti personaggi che convivono insieme a lei sul palco; mentre l'8 agostosarà la musica popolare e la tarantella dei TarantanovaSound ad allietare la serata conclusiva della festa.

Nell'area della Festa sono previsti anche numerosi eventi sportivi: Esibizioni di danza aerea, Lancio con il Vortex, gare dei 60 e degli 80 metri.

Inoltre, sarà allestito uno Spazio Bimbi, con Laboratori creativi di arte e immagine.

All'interno della Festa saranno in funzione numerosi Stand ed espositori, coni libri, le ceramiche artistiche di Seminara, i prodotti equo-solidali, l'artigianato del legno, il Fast Food, la birra, i cannoli siciliani, e molto altro…

Nei prossimi giorni sarà reso noto il programma completo della festa.

Il Partito Democratico di Cittanova invita cittadini, associazioni e realtà del territorio a partecipare alla XXI Festa de l'Unità.