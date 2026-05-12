Ospite del nuovo appuntamento speciale Elezioni del Reggino.it, in vista delle elezioni amministrative in programma anche a Reggio Calabria i prossimi 24 e 25 maggio, è Antonino Carlo Fazio, candidato Fratelli d’Italia a sostegno di Francesco Cannizzaro sindaco. Ecco come spiega la sua scelta di candidarsi al consiglio comunale.

«Non è un caso che sulla lapide di mio padre sia incisa la celebre frase di John F. Kennedy: "Non chiedete cosa può fare il vostro Paese per voi, chiedete cosa potete fare voi per il vostro Paese”. Sono, infatti, sempre più convinto che dobbiamo reagire e trovare delle soluzioni ai problemi che ci circondano. Per questo ho deciso, dopo tanti anni di militanza all'interno del partito di Fratelli d'Italia, di scendere in campo per mettermi in gioco in prima persona.



Mi sento strutturato per questo passo così importante e mi avvalgo di una struttura di professionisti di ogni campo proprio per analizzare a fondo le problematiche individuate da noi o segnalate dai cittadini che giornalmente vengono a visitare la mia segreteria politica».



La visione di città e il contribuito per concretizzarlo



«Abbiamo buttato giù un programma in vari punti. Punti che stanno crescendo: dal problema idrico all'illuminazione pubblica, da sicurezza, movida serale ed esigenze della polizia Locale, a emergenza abitativa e degrado delle periferie. In questa campagna elettorale fatta di tantissime persone, ci siamo resi conto che siamo tutti bravi a dire che manca questo e manca quello. Invece è più difficile dire come risolvere. E allora noi stiamo analizzando i problemi a fondo al fine di trovare soluzioni ineccepibili da un punto di vista legale, giuridico e amministrativo e anche sostenibili da un punto di vista economico.



Una volta eletto metterò in atto queste soluzioni. Nel caso in cui non dovessi essere eletto, sarà comunque mia cura andare da qualsiasi sindaco, speriamo ovviamente sarà Ciccio Cannizzaro, a consegnare questo studio per mettere a servizio il lavoro che comunque abbiamo svolto.



Io sento molto, per la mia discendenza e per quello che era il lavoro di mio padre, il tema della sicurezza. Quindi, una particolare attenzione sarà rivolta alla polizia locale, il biglietto da visita della città e unitamente alle altre forze di polizia. Vivere in una città che sia il più sicura possibile credo sia la priorità. E ancora, manca una mappatura della città sia da un punto di vista idrico sia da un punto di vista fognario. Qualsiasi problema dev'essere risolto dopo aver mappato la città».



L’appello

«Se credete nelle idee di Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia e di chi rappresenta il partito dalla sua fondazione, votate per me. Da anni milito nel partito. Se sarò eletto il mio impegno politico potrà essere più mirato su Reggio, città alla quale già mi dedico con l’associazione Cosimo Giuseppe Fazio, che investe nella cultura dei giovani.

Sostengo la candidatura a sindaco di Ciccio Cannizzaro, perché è persona che lavora e lavora bene ed è una persona che ha portato dei risultati concreti. Come si dice, squadra che vince non si cambia, e quindi non possiamo perdere l’occasione di averlo come sindaco, con un governatore, amico e uno Stato centrale ancora più amico».





