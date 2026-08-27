Prosegue l’attività di radicamento e intanto avviata la nuova fase congressuale. I prossimi appuntamenti saranno a Monasterace, il 12 settembre, e Delianuova, il 21 settembre: i tesserati in regola con il tesseramento 2025 saranno chiamati ad eleggere democraticamente i propri rappresentanti

Si è riunito a Gioia Tauro il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria, convocato dal Presidente provinciale Bruno Squillaci per affrontare importanti temi di carattere politico e organizzativo: dal rafforzamento degli organismi provinciali al riassetto territoriale, fino all’avvio della nuova stagione congressuale e all’organizzazione della partecipazione della Federazione reggina alla manifestazione nazionale del 4 settembre a Bari con il Presidente Giorgia Meloni.

«Nel corso della riunione è stata ratificata la nomina, di competenza del Presidente, dei nuovi componenti del Coordinamento provinciale Giuseppe Giarmoleo, professore, storico militante della destra e componente del Circolo di Siderno, e Clemente Rocco Alifraco, dirigente sindacale, già Presidente del Circolo di Laureana di Borrello e dirigente provinciale del partito. Due figure di spessore che porteranno all’interno del Coordinamento provinciale un significativo patrimonio di esperienza, competenza e conoscenza del territorio, contribuendo a rafforzarne ulteriormente la capacità politica e organizzativa. L’organismo provinciale si era già arricchito con il recente ingresso dei tre Consiglieri metropolitani Miki Maio, Giampietro Scarfò e Pierpaolo Zavettieri, quali componenti di diritto del Coordinamento, rafforzando così la presenza e il ruolo della rappresentanza istituzionale all’interno della struttura provinciale del partito.

Il Coordinamento ha inoltre provveduto, all’unanimità dei presenti, alla surroga del componente dimissionario della Commissione provinciale di Garanzia e Disciplina, nominando il dott. Domenico Antonio Greco, stimato neurologo di Rosarno, professionista di riconosciuto profilo e figura chiamata a svolgere con autorevolezza ed equilibrio un ruolo particolarmente delicato per la vita interna del partito.

Sul piano territoriale, il Coordinamento ha completato la verifica dei Circoli in regola con i requisiti statutari e dato avvio alla nuova fase congressuale per le realtà che hanno maturato le condizioni previste. I primi appuntamenti saranno Monasterace, il 12 settembre, e Delianuova, il 21 settembre: i tesserati in regola con il tesseramento 2025 saranno chiamati ad eleggere democraticamente i propri rappresentanti, in un percorso destinato a consolidare ulteriormente il radicamento e la presenza organizzata di Fratelli d’Italia nella provincia di Reggio Calabria.

Ampio spazio è stato infine dedicato alla partecipazione della Federazione provinciale alla manifestazione nazionale di Bari del 4 settembre, alla presenza del Presidente Giorgia Meloni, per la quale è già stata avviata l’organizzazione della delegazione reggina.

Al termine dei lavori, l’attività politica è proseguita sul Lungomare di Gioia Tauro con il primo degli appuntamenti promossi sul territorio dalla Federazione provinciale, organizzato in sinergia con il locale Circolo guidato da Antonino Papalia e con la dirigente provinciale Francesca Frachea, alla presenza dell’Europarlamentare On. Denis Nesci e del Consigliere Metropolitano Giampietro Scarfò, insieme a dirigenti e militanti del partito. L’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione e un forte interesse dei cittadini al confronto sui temi del territorio e sull’azione del Governo.

Il prossimo appuntamento è in programma a Siderno il 28 agosto alle ore 18.30, sul Lungomare delle Palme, presso il Monumento al Marinaio, per proseguire il confronto con i cittadini sui temi del territorio e sull’azione del Governo.

Un ulteriore segnale di un partito presente, organizzato e in movimento, che continua a crescere attraverso la partecipazione, il confronto e un sempre più forte radicamento nelle comunità», conclude il presidente provinciale della Federazione Provinciale di Reggio Calabria di Fratelli d’Italia, Bruno Squillaci.