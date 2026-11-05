L’europarlamentare reggino: «Sono certo che saprà valorizzare il contributo di amministratori, dirigenti e militanti, promuovendo ascolto, partecipazione e un confronto costante sulle priorità della città»

«Rivolgo le mie più sincere congratulazioni a Giuseppe Neri per la nomina a Commissario cittadino di Fratelli d’Italia a Reggio Calabria». Così in una nota l’eurodeputato reggino Denis Nesci.

«La sua esperienza politica e istituzionale, unita alla profonda conoscenza del territorio, rappresenta una risorsa importante per questa nuova fase di organizzazione e radicamento del partito. Sono certo che saprà valorizzare il contributo di amministratori, dirigenti e militanti, promuovendo ascolto, partecipazione e un confronto costante sulle priorità della città».

«A Peppe i miei migliori auguri di buon lavoro, con la piena disponibilità a proseguire una collaborazione nell'interesse di Reggio Calabria».