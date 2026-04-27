L’opposizione: «Ogni atto contro il bene pubblico è, prima di tutto, un danno arrecato alla propria comunità e a sé stessi»

Il gruppo di minoranza “Rinnoviamo Caulonia” condanna con fermezza il furto delle piante e dei fiori collocati in Piazza Seggio, a Caulonia Centro.

«Si tratta di un gesto grave e inaccettabile – si legge in una nota - che colpisce il bene comune, mortifica il lavoro di chi si è impegnato per rendere più bello e accogliente uno spazio pubblico e ferisce il senso di appartenenza della nostra comunità».

«Ci auguriamo che quanto accaduto sia stato il frutto di una bravata o di un gesto superficiale, e che l’autore comprenda il disvalore dell’azione compiuta, rimediando quanto prima e restituendo ciò che è stato sottratto».

«Da questo episodio deve nascere anche una riflessione più profonda sull’educazione al decoro e al rispetto delle aree pubbliche, troppo spesso imbrattate, danneggiate o trattate come luoghi senza valore».

«Gli spazi comuni, invece, appartengono a tutti, anche a chi, con gesti superficiali o irresponsabili, contribuisce al loro degrado».

«Per questo serve ricostruire un senso diffuso di responsabilità, facendo comprendere che ogni atto contro il bene pubblico è, prima di tutto, un danno arrecato alla propria comunità e a sé stessi».