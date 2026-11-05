«Accolgo con grande onore e orgoglio la nomina a coordinatore provinciale di Futuro Nazionale per la provincia di Reggio Calabria. Ringrazio per la fiducia il coordinatore nazionale, Massimiliano Simoni e il generale Roberto Vannacci, promotore di questo nuovo progetto politico.

Per me si apre una nuova fase, che affronto con entusiasmo e senso di responsabilità - dichiara Giannetta, presidente del Gruppo misto del Consiglio regionale della Calabria - consapevole dell’importanza di contribuire alla crescita di una realtà politica che può già contare su esperienze e competenze di particolare rilievo.

Il mio impegno sarà rivolto al radicamento di Futuro Nazionale nella provincia di Reggio Calabria. Con il coordinatore regionale Domenico Furgiuele e con il coordinamento nazionale siamo già al lavoro per costruire una presenza organizzata e capillare nei territori, coinvolgendo amministratori, professionisti e cittadini.

Futuro Nazionale ha già dimostrato di poter contare su una significativa base di consenso, come testimonia l’11% raggiunto nelle elezioni suppletive, a pochi mesi dalla sua nascita. Un risultato - continua Giannetta - che evidenzia l’esistenza di uno spazio politico importante e di una domanda di rappresentanza alla quale intendiamo dare voce.

In questa fase di radicamento, la nostra sfida sarà organizzare e accrescere il consenso, la partecipazione e la presenza concreta sui territori. Una bellissima sfida che accolgo con profondo entusiasmo».