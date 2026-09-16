Dalle nuove adesioni alla nascita dei Comitati, fino alla grande partecipazione registrata il 13 settembre a Siderno, in occasione della prima grande manifestazione calabrese di Roberto Vannacci da leader di Futuro Nazionale: il percorso di radicamento del movimento nel territorio reggino prosegue adesso con una nuova priorità, coinvolgere le giovani generazioni. L’evento di Siderno ha visto Vannacci intervenire insieme al coordinatore regionale Domenico Furgiuele e al candidato alle suppletive Domenico Giannetta.

In questa direzione si inserisce l’ingresso di Pietro Miceli nel Comitato Reggio Calabria 1332, coordinato dal professor Paolo Ferrara. Una scelta che vuole rappresentare non semplicemente una nuova adesione, ma la volontà di riportare i giovani alla partecipazione politica attiva, affidando loro spazi, responsabilità e la possibilità di contribuire alla costruzione della futura classe dirigente.

«Dal Pilone è partita una scintilla: sono arrivate adesioni, sono nati nuovi Comitati e a Siderno abbiamo vissuto una straordinaria giornata di partecipazione con Roberto Vannacci – ha dichiarato Ferrara – Adesso dobbiamo guardare ancora più avanti. Il futuro, se vogliamo essere coerenti persino con il nostro nome, appartiene soprattutto ai giovani. L’ingresso di Pietro Miceli nel Comitato 1332 mi entusiasma perché segna esattamente questa direzione: riportare le nuove generazioni alla politica attiva, dare loro fiducia, responsabilità e spazio per crescere. Non vogliamo giovani chiamati soltanto ad applaudire o a votare: vogliamo giovani protagonisti. Non chiediamo loro di aspettare il proprio turno; vogliamo che inizino oggi a costruire la classe dirigente di domani».

«Sono orgoglioso di aderire a Futuro Nazionale e di iniziare questo percorso insieme al professor Paolo Ferrara, persona verso la quale nutro grande stima per le competenze e il pragmatismo che ne contraddistinguono l’impegno – ha dichiarato Miceli - Credo che noi giovani non possiamo limitarci ad aspettare il cambiamento: dobbiamo avere il coraggio di esserne protagonisti. Sono convinto che Reggio Calabria abbia tutte le potenzialità per diventare una città simbolo di crescita e rinnovamento e il punto di partenza di un progetto concreto per il futuro dell’Italia. Entro nel Comitato 1332 con entusiasmo, idee e soprattutto con tanta voglia di fare».