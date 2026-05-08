Il primo cittadino ha già avuto nei giorni scorsi un contatto diretto con il Sindaco di Roccella Ionica, Vittorio Zito

L'Amministrazione comunale di Caulonia esprime pieno sostegno al Piano Gelsomini Link, approvato dalla Giunta di Roccella Ionica il 30 aprile scorso, e saluta con favore anche la lettera che il gruppo consiliare RinnoviAMO Caulonia ha inviato all'Assemblea dei Sindaci della Locride per chiederne l'adozione unitaria.

Su questo tema, il Sindaco Francesco Cagliuso ha già avuto nei giorni scorsi un contatto diretto con il Sindaco di Roccella Ionica, Vittorio Zito: un confronto informale ma concreto, dal quale è emersa una piena convergenza di vedute. Il Piano Gelsomini Link non è un documento di Roccella Ionica: è un'idea messa a disposizione di tutto il territorio, e come tale va trattata.

Il Piano dimostra con dati e proposte tecnicamente fondate che l'isolamento ferroviario della Locride non è un destino: è il risultato di scelte di programmazione sbagliate, correggibili in tempi brevi e senza investimenti straordinari. La riorganizzazione del servizio bus verso Rosarno in chiave intermodale con l'Alta Velocità — il cosiddetto Gelsomini Shuttle — e la richiesta di un Intercity jonico diretto Locri–Roma Termini, reso oggi possibile dal treno ibrido Htr 412, sono obiettivi realistici, urgenti e giusti.

RinnoviAMO Caulonia chiede che il Piano venga adottato dall’Assemblea dei Sindaci della Locride. È una proposta condivisibile, che questa Amministrazione guarda con favore e che può costituire un’importante occasione di coordinamento territoriale.

Il Piano Gelsomini Link rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare la cooperazione tra i Comuni della Locride su temi infrastrutturali di primaria importanza. Il Sindaco Cagliuso auspica che i colleghi sindaci del comprensorio colgano questa occasione per costruire insieme una posizione comune forte e credibile verso le istituzioni regionali e nazionali.

Il Sindaco Cagliuso è disponibile a lavorare con tutti i colleghi che intendono sostenere concretamente il Piano Gelsomini Link, nella forma istituzionale che si riterrà più efficace, inclusa l’Assemblea dei Sindaci della Locride.

La mobilità è un diritto. Caulonia lo sa, lo dice da anni, e lo ribadisce oggi con la stessa chiarezza.