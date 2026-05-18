Lunedì 18 maggio 2026, alle ore 16, presso l’Auditorium UniReggio di Reggio Calabria, si terrà un evento pubblico della lista Reggio Protagonista che segna il ritorno autorevole della Democrazia Cristiana con Rotondi nel dibattito politico cittadino a sostegno del candidato Sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro.

Interverranno anche il tesoriere nazionale della DC Tommaso Marvasi, il presidente provinciale DC Walter Melcore e Simone Veronese, ideatore del progetto politico “Reggio Protagonista”.

Momento centrale dell’iniziativa sarà naturalmente la partecipazione del candidato Sindaco della coalizione di centrodestra Francesco Cannizzaro, attorno al quale si sta consolidando un ampio fronte politico e civico animato dalla volontà di restituire a Reggio Calabria il ruolo che merita.

A moderare i lavori sarà il Presidente UniReggio prof. Paolo Ferrara.