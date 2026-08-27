«Venuto a conoscenza del vile gesto intimidatorio rivolto al nostro Sindaco, esprimo la mia più sincera solidarietà e la mia profonda vicinanza a Simona Scarcella, nella sua triplice dimensione di Donna, Madre e Primo Cittadino della città di Gioia Tauro.



Si tratta di un episodio grave e inquietante – dichiara Simone Gambettola, referente di Futuro Nazionale – che merita una ferma condanna da parte di tutta la comunità.



Non è accettabile che una madre possa essere raggiunta da messaggi intimidatori e minacciosi, così come non è tollerabile che una donna che ricopre un ruolo istituzionale possa essere destinataria di simili gesti.



Al di là di qualsiasi rapporto politico, professionale o personale che possa legare ciascuno di noi al Sindaco, è fondamentale ricordare un principio che dovrebbe essere condiviso da tutti: il Sindaco rappresenta un’istituzione e le istituzioni devono essere tutelate, rispettate e difese.



La libertà di espressione e il legittimo confronto, anche quando sono caratterizzati da opinioni differenti e da forti contrapposizioni, non possono mai trasformarsi in intimidazione, minaccia o violenza. Il dissenso è parte integrante della democrazia; la paura e l’intimidazione, invece, ne rappresentano una pericolosa negazione.



Purtroppo, sempre più spesso assistiamo a episodi che superano il limite del confronto civile e democratico. È proprio per questo che non bisogna abbassare la guardia né normalizzare comportamenti che rischiano di compromettere la serenità di chi svolge un ruolo pubblico e, con esso, la stessa credibilità delle istituzioni.



Rivolgo pertanto un appello alla Magistratura e a tutte le Autorità competenti, affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e vengano adottate tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e la tutela del Sindaco e della sua famiglia.



In momenti come questo è necessario mettere da parte ogni differenza e riaffermare, con forza, un valore che appartiene a tutti: il rispetto delle persone, della legalità e delle istituzioni.



A Simona Scarcella va la mia piena solidarietà, la mia vicinanza e il mio sostegno umano e istituzionale», conclude Simone Gambettola, referente di Futuro Nazionale.

«Apprendiamo con viva preoccupazione, attraverso gli organi di stampa, della lettera minatoria recapitata al Sindaco della nostra città, alla quale rivolgiamo la nostra piena e convinta solidarietà.

Esprimiamo fiducia nell'operato scrupoloso degli inquirenti, presenti sul territorio, nonché della costante e capillare presenza delle forze dell'ordine.

Siamo certi che, grazie all'impegno delle autorità competenti, gli eventuali responsabili di questo episodio, così come di quello, analogamente grave, dei proiettili intimidatori recapitati mesi fa, verranno individuati e consegnati alla giustizia.

La fermezza delle istituzioni e la coesione di tutte le forze politiche, al di là delle legittime divergenze, rappresentano oggi la risposta più efficace a chi tenta di colpire la democrazia con atti vili e inaccettabili», concludono i consiglieri opposizione di Gioia Tauro.