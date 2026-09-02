In vista delle prossime elezioni comunali aumentano incontri, indiscrezioni e possibili candidature. Ma, oltre le voci, sono ancora poche le figure realmente presenti nella vita politica e sociale del paese

«A Gioiosa Ionica sembra essere aperta, con largo anticipo, la lunga stagione che condurrà alle prossime elezioni comunali. Si moltiplicano gli incontri, le ipotesi di nuove aggregazioni, i nomi messi in circolazione e le ambizioni più o meno dichiarate.

C'è molto fermento, dunque – rileva l’Osservatorio Valle del Torbido – ma anche tanto fumo. Quando si prova a guardare oltre le indiscrezioni e a valutare la politica attraverso la presenza quotidiana, le iniziative concrete, il rapporto con i cittadini e la capacità di incidere sul territorio, il numero dei protagonisti effettivi si restringe sensibilmente.

Nel dibattito pubblico gioiosano emergono soprattutto tre figure, diverse per ruolo, collocazione e percorso politico: il sindaco Luca Ritorto, il vicesindaco Salvatore Fuda e il capogruppo di minoranza di Costruire Insieme Vincenzo Mazzaferro.

Sono loro, nel bene o nel male, a occupare con maggiore continuità lo spazio politico locale. Di loro si discute, si condividono o si contestano le scelte, si commentano le iniziative e si valutano le prospettive. Ciò non significa esprimere necessariamente un giudizio positivo su ogni attività svolta, ma riconoscere una presenza pubblica costante, visibile e politicamente rilevante.

Luca Ritorto rappresenta naturalmente il principale punto di riferimento dell'Amministrazione comunale, con la responsabilità di guidare il paese, affrontarne le criticità e dare risposte alle esigenze della comunità.

Accanto a lui, Salvatore Fuda costituisce una delle presenze politiche più esperte della maggioranza. Già sindaco di Gioiosa Ionica per due mandati consecutivi, dal 2013 al 2023, oggi ricopre il ruolo di vicesindaco e porta con sé anche l'esperienza maturata come consigliere metropolitano.

Un percorso amministrativo lungo e consolidato,che continua a rendere una figura centrale nel confronto politico locale.

Sul fronte dell'opposizione emerge Vincenzo Mazzaferro, capogruppo consiliare di Costruire Insieme, cittadino segretario e dirigente provinciale di Forza Italia. Il suo profilo unisce l'attività istituzionale, l'impegno politico e un consolidamento nel tessuto sociale e associativo del territorio. Attraverso interventi, interrogazioni, proposte e iniziative pubbliche, mantiene una presenza costante, svolgendo il ruolo di controllo proprio della minoranza senza rinunciare al confronto e alla collaborazione sulle questioni utili per Gioiosa Ionica.

Intorno a queste tre figure, almeno per il momento, lo scenario appare molto meno definito. Non mancano persone interessate alla politica o disponibili a partecipare alla costruzione di nuovi progetti, ma sono ancora poche quelle capaci di trasformare intenzioni e ambizioni in un'attività pubblica costante, concreta e riconoscibile.

La politica, però, non può essere riscoperta soltanto alla vigilia delle elezioni. Non è possibile ridursi alla ricerca di un candidato sindaco, alla composizione di una lista o alla creazione dell'ennesimo contenitore. Richiede presenza, ascolto, studio degli atti, proposte e disponibilità ad assumersi responsabilità anche quando il consenso non è immediato.

A circa due anni dal voto, parlare già di candidatura appare prematuro se prima non si costruiscono idee, programmi e soprattutto una squadra credibile. Gioiosa Ionica ha bisogno di un confronto aperto e plurale, ma anche di una nuova classe dirigente disposto a mettersi in gioco ogni giorno, non soltanto durante la campagna elettorale.