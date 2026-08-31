Nella notte del 27 agosto, un imprenditore di Palmi è rimasto vittima di un incendio doloso che ha distrutto la sua auto parcheggiata sotto casa. Il fatto è stato subito denunciato alle autorità. Si tratta di Procopio Romeo, classe ’87, titolare dell’azienda Project & Management S.r.l., con sede in città, specializzata nell’ambito dell’efficientamento energetico. L’imprenditore, scosso ma determinato, ha assicurato di non voler cedere alla paura e di proseguire nel suo lavoro: «Non faccio un passo indietro - ha dichiarato -. Non è stato un incidente e non è stato un atto di vandalismo. È stato un messaggio, mandato di notte, da chi non ha il coraggio di guardare in faccia le persone. Ho sporto denuncia. Ringrazio le forze dell'ordine per la tempestività e per il lavoro che stanno svolgendo, e ho piena fiducia che arriveranno a chi ha agito e a chi eventualmente ha mandato. Sul resto non aggiungo altro: le valutazioni spettano a chi indaga e sarà quella la sede».
Procopio Romeo non si lascia intimidire, la sua risposta alla violenza sono l’onestà, il lavoro, la legalità.

Cronaca

Gioia Tauro, in fiamme un negozio di distributori automatici. Alessio: «Bloccare questa escalation di violenza»

Giuseppe Mancini
Gioia Tauro, in fiamme un negozio di distributori automatici. Alessio: «Bloccare questa escalation di violenza»

«Una cosa però la dico. Quello che è successo non riguarda l'uomo, riguarda l'imprenditore: sono stato colpito per il lavoro che faccio – ha sottolineato –  Chi ha voluto spaventarmi ha sbagliato persona. Ho costruito la mia attività con il lavoro, rispettando le regole e pagando le tasse. Continuerò esattamente come prima: nessun cambio di rotta, nessun passo indietro. Sarebbe ipocrita dire di non aver provato paura. È un sentimento umano e chi intimidisce ci conta sopra. Ma la paura non decide al posto mio: decidono le mie scelte, e la mia scelta resta la legalità. Un'impresa che viene colpita non è mai un fatto privato: è un fatto che riguarda un'intera comunità, e come tale meriterebbe di essere trattato. In giornate come queste si vede con precisione chi c'è e chi non c'è. Contano le parole che arrivano, e contano anche quelle che non arrivano. A chi vive la stessa cosa in silenzio dico una cosa sola: denunciate. Il silenzio è l'unico vero alleato di chi minaccia. Si torna al lavoro, come sempre».

Cronaca

Minacce shock alla sindaca di Gioia Tauro, lo sfogo di Simona Scarcella: «Coraggio ne ho da vendere, lo devo ai miei figli» -Video

Giuseppe Mancini
Minacce shock alla sindaca di Gioia Tauro, lo sfogo di Simona Scarcella: «Coraggio ne ho da vendere, lo devo ai miei figli» -Video