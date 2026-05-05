Niccolò Alessi è stato nominato vice-segretario vicario regionale dei Giovani Democratici della Calabria, con delega alle attività produttive, al lavoro, al welfare, alla produzione agricola e alla produzione industriale. Una nomina che, nelle parole dello stesso Alessi, lo “riempie di orgoglio ma anche di responsabilità” e che segna un nuovo passaggio nel percorso di rilancio dell’organizzazione giovanile democratica calabrese.

Ventidue anni, Alessi è già segretario del Circolo PD di Brancaleone e componente della direzione metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria. Un profilo giovane ma già radicato nell’attività politica del territorio, maturato attraverso l’impegno costante nelle dinamiche del partito e dell’organizzazione giovanile.

«Una nomina che mi riempie di orgoglio ma anche di responsabilità», ha dichiarato Alessi, spiegando di voler mettere il proprio impegno «al servizio di una comunità viva, ricca di giovani impegnati in tutti i settori: università, scuola, ricerca, imprenditoria, lavoro dipendente e autonomo».

Parole con cui il neo vice-segretario ha voluto sottolineare la vitalità dei Giovani Democratici calabresi, descritti come una realtà composta da ragazze e ragazzi con “menti fresche, idee da vendere e visioni concrete”, tutti “accomunati dalla voglia di restare in Calabria e lottare perché la nostra Regione possa fiorire, prosperare, avere un futuro migliore”.

Alessi inoltre ha insistito soprattutto sul ruolo delle nuove generazioni nel processo di rilancio della Calabria. «C’è bisogno di vitalità, c’è bisogno di concretezza, c’è bisogno di combattere per un obiettivo fondamentale: far rinascere questa Terra e dare speranza per il futuro», ha affermato, rivendicando il protagonismo dei giovani in una stagione che punta a rimettere al centro partecipazione e visione politica.

Secondo Alessi, proprio dai giovani deve partire una nuova stagione di impegno pubblico. «Questa voglia, questa consapevolezza, questo istinto può e deve partire principalmente dai giovani», ha detto, sottolineando come l’organizzazione giovanile possa rappresentare «finalmente l’opportunità di fare politica nell’accezione più alta e vera del termine, quella che la vede come servizio della collettività».

Nel suo comunicato, il neo vice-segretario ha anche riconosciuto il lavoro svolto dal segretario regionale dei GD Calabria, Francesco Mendicino, eletto lo scorso 12 aprile. Alessi ha parlato di una comunità che «nonostante un passato non florido ha ripreso subito la vitalità che merita», indicando come prova concreta “la bella azione politica del nostro segretario Francesco Mendicino”, che “in poche settimane è riuscito a varare una segreteria composta da compagne e compagni validi”.

Una squadra, ha aggiunto, che sarà in grado di «esprimere al massimo le proprie potenzialità» e di affrontare una nuova fase politica con maggiore solidità e incisività.

Al centro del suo impegno, Alessi pone temi cruciali per il presente e il futuro della Calabria: lavoro, welfare, sviluppo produttivo, agricoltura e industria. Ambiti strategici che, nelle intenzioni del nuovo vice-segretario vicario, dovranno tradursi in azione politica concreta e in una maggiore attenzione ai bisogni reali del territorio.

«Lavorerò a testa bassa per ripagare la fiducia accordatami, con la passione e la determinazione che i giovani e tutti i calabresi meritano», ha assicurato Alessi, ribadendo l’intenzione di affrontare il nuovo incarico con spirito di servizio e responsabilità.

Il messaggio finale è affidato a un auspicio che suona anche come una dichiarazione d’intenti: «Che sia un percorso di rinascita, di ripresa e di nuova speranza per il futuro». E infine la chiusura, con il segnale politico che guarda ai prossimi mesi: “Noi GD Calabria abbiamo ripreso a correre. E i risultati si vedranno presto”.