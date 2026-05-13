«Ancora una volta mi faccio trovare pronto e a disposizione del movimento giovanile, con spirito di servizio e senso di responsabilità»

Mario Russo è stato nominato commissario di Gioventù Nazionale per la Città metropolitana di Reggio Calabria. 29 anni, ex Consigliere Nazionale degli Studenti Universitari, primo eletto all’Università Mediterranea in quella tornata, e componente del Coordinamento regionale di Gioventù Nazionale.

«Ringrazio il presidente nazionale, il deputo Fabio Roscani, che, su indicazione di Nicola Caruso e Paco Oronzio, ha disposto questo commissariamento, per la fiducia che hanno voluto accordarmi. Ancora una volta mi faccio trovare pronto e a disposizione del movimento giovanile, con spirito di servizio e senso di responsabilità».

«L’obiettivo che ci poniamo è accompagnare Gioventù Nazionale alle prossime elezioni amministrative - ha dichiarato da subito il neo commissario - offrendo il nostro contributo con convinzione a sostegno del candidato sindaco Francesco Cannizzaro e della lista di Fratelli d’Italia, in attesa della celebrazione dei congressi.»

«Per me Reggio Calabria non è soltanto un territorio da riorganizzare, ma una comunità politica alla quale mi sento profondamente vicino» ha aggiunto Russo.

Il commissariamento temporaneo è stato predisposto su richiesta di Emanuela Arena, presidente dimissionaria, che l’ha definito la scelta «necessaria per garantire operatività al movimento in una fase delicata, tra il percorso congressuale e le prossime elezioni amministrative».

«Non è un passo indietro - ha concluso Arena - ma un atto di rispetto verso il lavoro svolto in questi anni e verso la nuova classe dirigente che emergerà dal congresso».

A Emanuela Arena sono stati rivolti i ringraziamenti di Mario Russo, «per l’impegno, la dedizione e la passione con cui ha guidato questa comunità Il lavoro portato avanti in questi anni rappresenta una base importante su cui continuare a costruire.»

«C’è un contributo che Gioventù Nazionale può dare ancora più pienamente a Fratelli d’Italia, a patto che si abbia la capacità di ascoltare davvero ciò che il territorio e le nuove generazioni esprimono» ha concluso Russo.