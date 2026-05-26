Il candidato consigliere più votato dell’intera circoscrizione è Antonino De Stefano, che raggiunge 619 preferenze nella lista di Muraca. Seguono Antonio Caridi con 605 voti, Serena Barreca con 475 e Maria Stella Ielo con 407. Più indietro Loredana Immacolata Vadalà con 367, Diego Camera con 354, Carmine Sgarlata con 344 e Francesco Milardi con 343.

Nella lista collegata ad Antonino Ripepi spiccano invece Mattia Patrizia Giordano, che raccoglie 724 preferenze, e Angelo Suraci con 707 voti. Fortunata Ieracitano ottiene 513 consensi, mentre Marcoantonio Riccardo Sebastiano Anile si ferma a 357. Seguono Giuseppe Trunfio con 340 voti e Domenico Bellè con 334.