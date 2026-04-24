Il candidato sindaco Francesco Cannizzaro ha presentato questa mattina, presso il comitato elettorale di via Quartiere Militare, i cinque candidati alla presidenza delle circoscrizioni della coalizione di centrodestra. Un appuntamento che il deputato di Forza Italia ha voluto fortemente, rivendicando la paternità del ritorno delle circoscrizioni a Reggio Calabria dopo «venti anni di assenza».

Il candidato sindaco ha poi lanciato un appello agli elettori: «Chi vota ogni singolo presidente di circoscrizione vota me. Chi vota solo me senza votare loro non mi serve. Il nostro progetto deve camminare insieme», aggiungendo che «chi crede nel mio progetto deve contestualmente votare anche il simbolo del centrodestra nelle circoscrizioni».

Il filo conduttore della presentazione è stato il ricambio generazionale. Con un'età media di 38 anni, la squadra circoscrizionale punta su profili giovani e radicati nel territorio: «Non sono soltanto giovani, sono giovani competenti, con curriculum importanti», ha sottolineato Cannizzaro, che ha anche rivelato un retroscena: «Ho fatto una domanda a uno di loro: "Te la senti di fare il presidente?" Mi ha risposto: "Ho paura". Gli ho detto: "Allora sei candidato"».

Durante l'incontro, non sono mancate le frecciate dirette al centrosinistra: «Dall'altra parte stanno ancora litigando su chi deve ricoprire questo ruolo. Leggo nomi di ex consiglieri regionali e assessori che sono stati sonoramente bocciati dall'elettorato e oggi si ritrovano negli stessi meccanismi partitici per sopravvivere politicamente».

Cannizzaro, prima di presentare la sua squadra circoscrizionale, ha ribadito la sua ferma volontà di avere accanto dei nomi qualificati, disponibili a qualsiasi orario.

I cinque candidati sono: Simone Lacava (I Circoscrizione, 26 anni), assistente locale presso il Parlamento Europeo e componente di Forza Italia Giovani; Antonino Ripepi (II Circoscrizione, 56 anni), laureato in Scienze Politiche con esperienza al Consiglio Regionale della Calabria, in quota Fratelli d'Italia; Emanuela Chirico (III Circoscrizione, 26 anni), laureata in Marketing, Consumi e Comunicazione, rientrata a Reggio dopo anni di esperienza a Milano; Giuseppe Cantarella (IV Circoscrizione, 36 anni), laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, dirigente del coordinamento cittadino di Forza Italia; Caterina Pitasi (V Circoscrizione, 49 anni), avvocato, in quota Lega.

Cannizzaro ha poi delineato con chiarezza il ruolo che intende assegnare ai futuri presidenti, definendoli a tutti gli effetti «sindaci delle circoscrizioni»: figure integrate nell'azione di governo, non organi distaccati. «Ho bisogno di questo organismo integrato al governo della città e non un corpo estraneo che lavora in autonomia». In caso di vittoria, ha anticipato, uno dei primi atti sarà ampliare le funzioni previste dal regolamento attuale: «Daremo a ogni singolo sindaco di circoscrizione le funzioni come se operassero all'interno di un municipio con una giunta, inventando norme dov