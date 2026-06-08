

Attraverso un video pubblicato sui social, il neo sindaco ha spiegato di essere intervenuto personalmente dopo le segnalazioni ricevute. Secondo quanto riferito, la cantierizzazione prevista per l'esecuzione dell'intervento aveva interessato anche il tratto di spiaggia utilizzato quotidianamente dai bagnanti.

«Sono in uno dei posti più belli che tutta la città conosce, la Sorgente, che però è balzata alle cronache in queste ore per un problema tecnico», ha dichiarato Cannizzaro. «La ditta che dovrà riqualificare tutta l'area con un intervento massivo e molto interessante ha cantierizzato anche questo fazzoletto di spiaggia che dovrà essere utilizzato dai bagnanti reggini».

Il sindaco ha quindi spiegato di aver convocato già nelle prime ore del mattino il direttore dei lavori e il dirigente del settore competente per trovare una soluzione. «Stamattina ho convocato alle 8 il direttore dei lavori e il dirigente del settore per risolvere il problema. Il problema lo abbiamo risolto. Tra qualche ora verrà liberata tutta l'area e messa a disposizione dell'utenza reggina».

Al centro della vicenda c'è il progetto Ricopo (Rigenerazione, Connessione e Potenziamento), il piano di riqualificazione urbana che interessa la fascia sud della città e prevede interventi tra la fiumara Calopinace, il Parco Lineare Sud, la fiumara Sant'Agata e l'area costiera della Sorgente-Sabbie Bianche. Il programma comprende opere sulla viabilità, sugli accessi al mare, sul verde pubblico, sulle aree sportive e sugli spazi destinati alla socialità. Proprio nell'ambito di questi lavori era stata temporaneamente occupata una porzione della spiaggia della Sorgente, suscitando le proteste di utenti e gestori.

A confermare la soddisfazione per l'intervento è stato anche Leandro Campicelli, gestore dell'area attrezzata presente sulla spiaggia, che ha raccontato come la situazione rischiasse di compromettere l'avvio della stagione balneare.

«Il problema era che il progetto RICOPO, che prevede la riqualificazione di questa zona, aveva bloccato tutta la spiaggia dove ogni giorno circa 4mila persone vengono a fare il bagno», ha spiegato. «Il sindaco, intervenuto subito dopo le nostre richieste, si è presentato qui. Dopo vent'anni che non era mai venuto nessun sindaco in questa spiaggia, ne sono veramente contento».

Campicelli ha quindi sottolineato la rapidità dell'intervento dell'amministrazione comunale. «Ha risolto immediatamente la situazione, dandoci la possibilità, come associazione, di continuare a lavorare e a svolgere il nostro operato come tutti gli anni. Adesso miglioreranno anche la viabilità e tutto quello che serve per permettere alla gente di raggiungere questa zona».

La vicenda si conclude dunque con la riapertura dell'area ai bagnanti e con l'impegno dell'amministrazione comunale a conciliare i lavori di riqualificazione previsti dal progetto RICOPO con la fruizione di uno dei luoghi simbolo dell'estate reggina.