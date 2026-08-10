Il comune di Gioia Tauro cresce ancora sulla riscossione dei tributi. Ad annunciarlo è il sindaco Simona Scarcella, che anche nel periodo estivo, tiene dritta la barra del timone sulla gestione economica dell'ente.

I dati ufficiali sono snocciolati dal primo cittadino: «Lo scorso anno, al 31 luglio, ci siamo attestati ai 4.650.000,00 milioni di incasso. Quasi il triplo rispetto al medesimo periodo del 2023. Quest' anno non soltanto abbiamo confermato il dato più che positivo, ma abbiamo registrato un trend in aumento avendo incassato 4.988.000,00 milioni. Il dato è ancora più significativo considerato che sono in lavorazione 2.380 pratiche di rottamazione dei tributi comunali rispetto ai quali sono previsti entro la fine dell'anno degli incassi particolarmente importanti».

Simona Scarcella evidenzia: «Abbiamo investito in un patto di fiducia con i cittadini, con gli imprenditori e con i commercianti, una pace fiscale costruita sul dialogo e sulla cooperazione che sta dando frutti importanti. Questi dati garantiscono la liquidità necessaria all'ente per poter affrontare le spese necessarie a garantire i servizi fondamentali ai cittadini. Ed è proprio i cittadini che va il ringraziamento per la collaborazione data all'amministrazione comunale. Il livello di riscossione dei tributi rappresenta un faro di rispetto delle regole e di affermazione del principio di legalità. Quando c'è la consapevolezza della necessità di rispettare le regole, tale circostanza è sintomatica di un lavoro importante svolto dall'amministrazione comunale. Un ringraziamento agli uffici e alla responsabile dottor Rocco Vitetta, per l'importante lavoro svolto».