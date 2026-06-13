L'assessore all'Urbanistica Michele Pronestì e il sindaco Francesco Nicolaci:« Lo strumento rappresenta un cambiamento significativo perché pone al centro partecipazione, trasparenza e condivisione delle decisioni»

«Si è svolto ieri l'incontro pubblico dedicato alla presentazione delle Linee Strategiche del Piano Strutturale Comunale (Psc) di Melicucc o, un appuntamento che segna una tappa importante nel percorso di pianificazione e programmazione del futuro sviluppo del territorio comunale.

L'iniziativa – spiegano in una nota l'assessore all'Urbanistica Michele Pronestì e il sindaco Francesco Nicolaci - ha rappresentato un significativo momento di confronto e partecipazione, durante il quale amministratori, tecnici, professionisti, rappresentanti delle forze politiche e cittadini hanno avuto l'opportunità di conoscere e approfondire gli indirizzi strategici che guideranno la costruzione del nuovo strumento urbanistico comunale.

Il Piano Strutturale Comunale rappresenta uno strumento fondamentale per definire la visione di sviluppo del territorio nei prossimi anni , individuando obiettivi, priorità e strategie capaci di coniugare crescita, tutela delle risorse e valorizzazione delle peculiarità locali.

La componente strategica presentata nel corso dell'incontro propone una visione di sviluppo fondata sulla tutela del territorio agricolo, sulla riduzione dei rischi idrogeologici, sulla riqualificazione urbana e sul rafforzamento dei servizi pubblici, con particolare attenzione alla valorizzazione delle identità locali e delle vocazioni che caratterizzano il territorio di Melicucco.

Particolare attenzione è stata inoltre riservata al metodo con cui il Piano verrà costruito. Il Psc rappresenta infatti un significativo cambiamento rispetto alla tradizionale concezione degli strumenti urbanistici del passato, ponendo al centro partecipazione, trasparenza e condivisione delle decisioni.

L'incontro di ieri ha voluto tradurre concretamente questi principi in un primo momento di confronto pubblico, in linea con lo spirito della normativa urbanistica regionale che pone la partecipazione tra gli elementi fondamentali dei processi di pianificazione territoriale.

Per garantire la massima trasparenza e favorire la più ampia partecipazione possibile, tutti i documenti e gli elaborati illustrati nel corso dell'incontro saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune all'interno di una sezione interamente dedicata al Piano Strutturale Comunale.

La pagina sarà costantemente aggiornata durante tutte le fasi del procedimento e costituirà un punto di riferimento permanente per cittadini, professionisti e operatori economici che vorranno seguire l'evoluzione del Piano e consultare la documentazione disponibile.

L'Amministrazione Comunale ringrazia tutti i cittadini, i professionisti, le associazioni e gli operatori economici intervenuti, il cui contributo rappresenta un elemento fondamentale per costruire insieme il futuro di Melicucco.