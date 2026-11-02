«L’amministrazione Cannizzaro deve decidere se vuole migliorare i servizi della città o limitarsi a cambiare la firma sui risultati costruiti da chi l’ha preceduta. Portare a compimento i progetti ereditati è un dovere amministrativo. Presentarli come se tutto cominciasse oggi è un’operazione di propaganda che non rende un buon servizio ai cittadini».

È quanto afferma la Federazione metropolitana del Partito democratico di Reggio Calabria, intervenendo dopo l’inaugurazione della sede dell’Équipe integrata sociosanitaria dedicata ai progetti di vita delle persone con disabilità.

«Siamo soddisfatti che la città possa disporre di un presidio così importante per le persone fragili e le loro famiglie. Ma, come ha ricordato l’ex assessore Lucia Anita Nucera, questo risultato ha una storia precisa e un percorso di collaborazione tra istituzioni, un protocollo sottoscritto nel luglio 2025, una sede già individuata e predisposta. Dietro il taglio del nastro ci sono scelte politiche e programmazione maturate durante la precedente amministrazione. È su queste basi che si è arrivati all’apertura».

Per la Federazione metropolitana, «la questione va oltre il singolo episodio e riguarda il modo in cui l’amministrazione Cannizzaro racconta il proprio operato. Sull’assistenza agli alunni con disabilità abbiamo già ascoltato la rivendicazione di un avvio dal primo giorno di scuola ‹per la prima volta nella storia della città›, mentre Nucera ha correttamente richiamato i precedenti del 2017 e del 2018. Soprattutto, la precedente amministrazione aveva costruito nel 2024 una programmazione triennale da oltre 12 milioni di euro, mettendo a disposizione strumenti e risorse per assicurare maggiore continuità al servizio».

«Lo stesso riconoscimento è dovuto per il percorso degli ex Ricoveri Riuniti, alla cui realizzazione hanno contribuito anni di lavoro del settore Welfare e le risorse del Pnrr. L’attenzione verso quel progetto è positiva e conferma il valore delle scelte compiute. Diventa però difficile sostenere che prima non si facesse nulla e poi celebrare i risultati di quella stessa attività amministrativa».

«In buona sostanza Cannizzaro e la sua giunta stanno beneficiando di un patrimonio di progetti, finanziamenti e servizi che smentisce il racconto di una città rimasta ferma fino al loro arrivo. Quel patrimonio appartiene ai reggini, ma ciò non autorizza a cancellare le responsabilità e il lavoro che lo hanno reso possibile, compreso quello di dirigenti, funzionari e operatori».

«La nostra opposizione riconoscerà ogni intervento utile alla comunità e vigilerà sulla qualità dei servizi. All’amministrazione chiediamo di spiegare quali risorse aggiuntive intende investire, quali nuovi bisogni vuole affrontare e quali miglioramenti sarà capace di realizzare. È su questo che deve misurarsi. Perché i cittadini hanno diritto a servizi migliori e a una comunicazione corretta».