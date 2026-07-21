I dem reggini: «L'esito era prevedibile e rispecchia gli attuali equilibri istituzionali. Si acceleri anche sulla riforma per il ritorno all'elezione diretta»

La Federazione metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria interviene all'indomani delle elezioni per il rinnovo del Consiglio metropolitano, rivolgendo un ringraziamento ai candidati e agli amministratori impegnati nella competizione e invitando le istituzioni a concentrarsi sulle priorità del territorio.

«Rivolgiamo un sincero ringraziamento a tutte le candidate e a tutti i candidati che hanno scelto di metterci la faccia in questa competizione elettorale, rappresentando con impegno, serietà e spirito di servizio il nostro progetto politico nei diversi territori della Città Metropolitana», si legge nella nota. Un ringraziamento viene esteso anche agli amministratori locali, agli iscritti, ai militanti e a quanti hanno contribuito alla campagna elettorale.

Per il Pd il risultato delle urne «era ampiamente prevedibile» e riflette gli attuali equilibri istituzionali e amministrativi del territorio, determinati anche dal sistema del voto ponderato e dal peso demografico dei singoli Comuni, a partire da quello del capoluogo. «I rapporti di forza rimangono sostanzialmente inalterati rispetto all'ultima consultazione, seppur a parti invertite. Per questo riteniamo del tutto fuori luogo leggere l'esito come una vittoria o una sconfitta politica in senso tradizionale: si tratta semplicemente della fotografia dello stato delle cose».

I dem criticano quindi il clima successivo al voto. «Sorprende il clima di euforia e di celebrazione oltre ogni misura che in queste ore continua ad alimentare il centrodestra. Sarebbe invece più utile archiviare i festeggiamenti e concentrarsi finalmente sulle responsabilità di governo che spettano a chi oggi guida le istituzioni».

Il Partito Democratico rivolge quindi gli auguri di buon lavoro ai consiglieri metropolitani eletti, auspicando che il nuovo Consiglio possa rappresentare «un luogo di confronto serio e di impegno concreto» per affrontare le numerose questioni aperte che interessano i 97 Comuni dell'area metropolitana.

Nella parte finale della nota arriva un appello al presidente della Regione Roberto Occhiuto e alla Giunta regionale. «È necessario porre fine a una situazione che si trascina ormai da troppo tempo, procedendo finalmente all'assegnazione delle deleghe alla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Si tratta di una scelta non più rinviabile per consentire all'Ente di esercitare pienamente le proprie funzioni e programmare interventi efficaci a beneficio delle comunità locali».

Infine, il Pd chiede di accelerare anche sull'iter della proposta di legge che punta a reintrodurre l'elezione diretta per Province e Città metropolitane. «Ci auguriamo che possa trovare un'accelerazione la riforma che consentirebbe di restituire ai cittadini la possibilità di scegliere direttamente i propri rappresentanti, facendoli tornare protagonisti della vita democratica degli enti locali».