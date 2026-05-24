«Con grande soddisfazione e impegno, annuncio la mia adesione al movimento "Progetto Civico Italia" fondato da Alessandro Onorato. Questa scelta nasce dalla mia profonda consapevolezza della crisi che attanaglia il centro sinistra, un'area politica che, pur con un passato ricco di valori e conquiste, ha dimostrato negli ultimi anni di non riuscire a dare risposte adeguate alle sfide contemporanee». È quanto dichiara il presidente del Consiglio comunale di Scilla, Francesco Catalano.

«La mia esperienza politica, che ho avuto l'onore di vivere all'interno del Partito Democratico e della sua giovanile, mi ha visto nel corso degli anni ricoprire diversi ruoli significativi. Ho fatto la gavetta costruendo il mio percorso politico all'interno del centro sinistra dove ho ricoperto diversi incarichi, quali Vice Presidente regionale dei Giovani Democratici della Calabria, componente della direzione nazionale dei Giovani Democratici, membro del direttivo del circolo Pd di Scilla. Ho anche avuto il privilegio di essere parte dell'assemblea regionale del Pd Calabria e di contribuire come componente del Pd provinciale di Reggio Calabria. Queste esperienze mi hanno permesso di crescere e di comprendere le reali esigenze dei cittadini.

In un contesto di difficoltà e incertezze, ritengo fondamentale ripartire da un polo civico che unisca gli amministratori locali, coloro che sono più vicini ai cittadini e alle loro istanze. È tempo di superare le divisioni e lavorare insieme per costituire un'area riformista autentica, in grado di rappresentare le esigenze della comunità e di proporre soluzioni concrete per il benessere collettivo.

"Progetto Civico Italia" rappresenta per me un'opportunità per costruire un nuovo percorso politico, che non si limiti a gestire il presente, ma che sappia proiettarsi verso il futuro con visione e coraggio. Insieme a tutti i membri del movimento, sono determinato a dare vita a un progetto che metta al centro il bene comune e che si faccia portavoce delle istanze di tutti i cittadini.

Ringrazio tutti coloro che in questi anni hanno sostenuto il mio operato e che continueranno a farlo in questa nuova fase. Insieme, possiamo costruire un'Italia migliore, più giusta e inclusiva», conclude il presidente del Consiglio comunale di Scilla, Francesco Catalano.