Si è svolta lunedì 16 novembre, nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, la seduta dell’VIII Commissione consiliare permanente, in forma congiunta con la VI Commissione, dedicata al tema «Il rapporto tra uguaglianza di genere e sviluppo economico: il talento delle donne, il futuro dei territori».

I lavori sono stati aperti dal presidente del Consiglio comunale, avv. Federico Milia, che ha richiamato le difficoltà che incontrano alcune fasce della popolazione e la necessità di non lasciare indietro nessuno, sottolineando come momenti di confronto come questo siano importanti per far crescere la comunità.

Ospite d’onore la dott.ssa Aurelia Patrizia Calabrò, Direttrice della Divisione per l’uguaglianza di genere e l’emancipazione femminile dell’UNIDO (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale), che ha portato in aula l’esperienza maturata a livello internazionale, richiamando in particolare i progetti realizzati in Etiopia, nella filiera della pelle e in quella della moringa, e in Tunisia, con le imprese femminili della cosmesi naturale, per mostrare come l’uguaglianza di genere sia una leva di crescita, competitività e innovazione.

Nel suo intervento la dott.ssa Calabrò ha ricordato che in Calabria quasi un’impresa su quattro è guidata da una donna (23,6% del totale regionale a fine 2025), mentre il tasso di occupazione femminile nel 2024 si fermava al 35,8%. Da qui la domanda posta ai presenti: può un territorio esprimere pienamente il proprio potenziale se una parte così importante del capitale umano resta sottoutilizzata?

Per questo, la dott.ssa Calabrò propone per la città di Reggio Calabria un Programma territoriale biennale, «Donne, Impresa e Filiere di Reggio Calabria», che metta in rete Comune, Città Metropolitana, Regione, Camera di Commercio, Università Mediterranea, sistema imprenditoriale e finanziario e Terzo settore, senza creare nuove strutture né duplicare iniziative esistenti. Il primo anno sarebbe dedicato a mappatura, progettazione e sperimentazione, il secondo a consolidamento, accesso ai mercati e valutazione dei risultati.

Tra i progetti pilota indicati: un laboratorio sulla filiera del bergamotto al femminile (Bergamotto Women Value Chain Lab); un acceleratore per le imprese femminili; percorsi professionalizzanti nelle competenze digitali, tecnologiche e verdi; un patto territoriale tra lavoro e cura; un percorso per l’autonomia economica delle donne migranti e vulnerabili, anche attraverso un Passaporto delle competenze; uno sportello di accompagnamento alla finanza e agli incentivi, che valorizzi strumenti come il fondo EU-FUSESE Calabria.

Il programma prevede inoltre un sistema di monitoraggio con indicatori condivisi, per misurare a distanza di due anni occupazione, nuove imprese, competenze acquisite, servizi di conciliazione e nuovi mercati raggiunti. «Investire nelle donne – ha concluso la dott.ssa Calabrò – non significa investire soltanto nel futuro delle donne, ma nel futuro di Reggio Calabria».

Nel suo intervento introduttivo, la presidente dell’VIII Commissione consiliare, dott.ssa Daniela De Blasio, ha sottolineato che l’uguaglianza di genere non è solo una questione di diritti ma anche di sviluppo: dove le donne possono studiare, lavorare, fare impresa e partecipare alle decisioni cresce l’intera comunità. Richiamando la vicinanza del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la presidente dell’VIII Commissione ha posto l’attenzione sulla violenza economica, una forma meno visibile di violenza che spesso precede e accompagna le altre ed è tra i principali ostacoli a chi vuole uscirne. Lavoro, accesso al credito, imprenditoria femminile e servizi di conciliazione sono, ha spiegato, strumenti di prevenzione e di tutela oltre che di crescita.

«Le pari opportunità non sono un tema a parte, ma una leva di sviluppo: un’economia che non valorizza il talento delle donne rinuncia a una parte delle proprie energie – ha dichiarato l’avv. Marco Parisi, presidente della VI Commissione consiliare permanente Sviluppo economico – come Commissione Sviluppo economico lavoreremo perché a Reggio Calabria nessun talento resti ai margini e le imprese femminili, a partire dalle nostre filiere, trovino strumenti concreti per crescere».

La seduta si è conclusa con l’invito rivolto a consiglieri e cittadinanza a intervenire con domande e contributi. Al termine dei lavori è stata proposta la costituzione di un gruppo di lavoro, affinché l’incontro abbia un seguito concreto e le indicazioni emerse possano essere trasmesse alla Giunta.