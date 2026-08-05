«Esprimo, a nome mio e di tutta la Federazione metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria, piena solidarietà e vicinanza alla consigliera comunale di Oppido Mamertina Margherita Mazzeo e alla sua famiglia per il grave episodio che l’ha coinvolta». Lo dichiara il segretario metropolitano del Pd, Giuseppe Panetta, dopo il danneggiamento dell’autovettura in uso alla famiglia della consigliera.

«Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e siano accertate rapidamente natura e responsabilità del gesto. Qualora venisse confermata la matrice intimidatoria, saremmo di fronte a un fatto particolarmente grave e inaccettabile».

«A Margherita Mazzeo - conclude Panetta - va il nostro sostegno, con l’auspicio che possa continuare a svolgere con serenità e determinazione il proprio impegno politico e istituzionale. Nessuna forma di pressione o intimidazione può trovare spazio nella vita democratica delle nostre comunità».