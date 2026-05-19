«Reggio Calabria non ha bisogno di polemiche sterili. Ha bisogno di visione, idee, competenza e coraggio». Ed è esattamente questo il messaggio emerso dalllp evento politico svoltosi presso l’Auditorium UniReggio, gremito in ogni ordine di posto da cittadini, sostenitori, amministratori e rappresentanti del territorio, che hanno accolto con entusiasmo plebiscitario il candidato a sindaco Francesco Cannizzaro.

Un appuntamento politico di altissimo profilo, impreziosito dalla presenza del leader nazionale della Democrazia Cristiana, On. Gianfranco Rotondi, del coordinatore della lista Reggio Protagonista, Simone Veronese, e moderato dal prof. Paolo Ferrara, presidente UniReggio, che ha illustrato i sette punti programmatici targati Democrazia Cristiana, ricevendo pubblicamente e ufficialmente il pieno assenso del candidato sindaco Francesco Cannizzaro, che ne ha sancito l’inserimento nel programma elettorale della coalizione di centrodestra per la città di Reggio Calabria.

Un momento politico di grande spessore, non una semplice passerella, ma un vero laboratorio di governo. Perché mentre altri rincorrono slogan o polemiche, la Democrazia Cristiana torna a fare ciò che storicamente sa fare meglio: parlare di programmi, costruire soluzioni, indicare futuro.

I sette punti che possono cambiare Reggio.

1. Welfare di prossimità e città della solidarietà

Una rete moderna di servizi sociali territoriali, sostegno alle fragilità, centri di ascolto, assistenza alle famiglie, anziani e categorie vulnerabili.

Ricaduta immediata: una città più umana, presente e capace di non lasciare indietro nessuno.

2. Giovani, lavoro e formazione come priorità assoluta

Collegare formazione, impresa e occupazione reale, valorizzando percorsi professionalizzanti, innovazione e accompagnamento al lavoro.

Ricaduta immediata: opportunità concrete per trattenere talenti e ridurre l’emigrazione giovanile.

3. Sicurezza urbana e legalità partecipata

Più presidio del territorio, prevenzione, decoro urbano e alleanza istituzioni-cittadini per restituire serenità ai quartieri.

Ricaduta immediata: maggiore vivibilità, fiducia e qualità della vita.

4. Rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio cittadino

Recupero di immobili inutilizzati, spazi pubblici, aree degradate e beni da restituire alla comunità con funzioni sociali, culturali e produttive.

Ricaduta immediata: nuova economia urbana, servizi e rilancio dell’identità cittadina.

5. Sanità territoriale e sostegno socio-sanitario diffuso

Una città che costruisce risposte concrete ai bisogni sanitari e assistenziali, alleggerendo famiglie e territori.

Ricaduta immediata: più vicinanza ai cittadini e minore isolamento delle fragilità.

6. Reggio città metropolitana protagonista del Mediterraneo

Una visione ambiziosa che colloca Reggio al centro delle opportunità economiche, culturali e strategiche del Sud e del Mediterraneo.

Ricaduta immediata: attrattività, investimenti, centralità politica e sviluppo.

7. Buona amministrazione, efficienza e rapporto diretto con i cittadini

Una macchina comunale moderna, snella, trasparente, capace di dare risposte rapide e concrete.

Ricaduta immediata: meno burocrazia, più servizi, maggiore fiducia nelle istituzioni.

«Quello vissuto oggi – ha sottolineato il prof. Paolo Ferrara – è il segnale di una politica che torna a parlare il linguaggio della responsabilità, della progettualità e dell’amore autentico per la città».

Il pieno via libera di Francesco Cannizzaro ai sette punti rappresenta un fatto politico di assoluto rilievo: «Le proposte della Democrazia Cristiana diventano ufficialmente parte integrante del programma della coalizione di centrodestra».

La presenza dell’On. Gianfranco Rotondi ha conferito all’evento un valore politico e simbolico fortissimo: il ritorno di una cultura politica che mette al centro persone, comunità, famiglia, lavoro e bene comune.

Con entusiasmo, contenuti e una visione chiara, la Democrazia Cristiana, insieme ai suoi candidati e ai suoi valori, lancia la volata finale verso il voto.

In una campagna elettorale spesso segnata da contrapposizioni e polemiche, c’è chi sceglie di parlare ai cittadini con serietà, programmi e soluzioni.

La sfida è aperta. Reggio può scegliere di essere spettatrice o protagonista. All’UniReggio, grazie al laboratorio di governo presentato dalla Democrazia Cristiana, il futuro ha già iniziato a prendere forma.

Dichiarazione dell’On. Gianfranco Rotondi, leader della Democrazia Cristiana.

«Quello che sta accadendo a Reggio Calabria rappresenta un segnale politico autentico e tutt’altro che ordinario. La Democrazia Cristiana dimostra di essere viva quando riesce a fare ciò che la sua storia le impone: aggregare energie sane, costruire classe dirigente, trasformare entusiasmo in proposta di governo.

Vedere giovani, professionisti, imprenditori e donne e uomini competenti scegliere di aderire a questo percorso è il segnale che la buona politica può ancora attrarre le migliori energie del territorio. Per questo desidero rivolgere un sincero apprezzamento al commissario provinciale Giuseppe Pinto e al presidente Walter Melcore, che con serietà, determinazione e spirito di squadra hanno saputo costruire un gruppo credibile, motivato e pronto a dare un contributo concreto alla città.

La Democrazia Cristiana non torna per nostalgia, ma per necessità: quella di riportare al centro valori, responsabilità e capacità di governo. E se oggi a Reggio si parla di programmi e soluzioni, significa che questa semina sta già producendo frutti».

Dichiarazione dell’On. Francesco Cannizzaro, candidato sindaco di Reggio Calabria.

«Quando una forza politica porta idee concrete, visione e proposte immediatamente traducibili in azione amministrativa, il compito di chi ambisce a governare è ascoltare, valorizzare e trasformare quelle idee in impegni reali.

I sette punti programmatici presentati oggi dalla Democrazia Cristiana rappresentano un contributo serio, credibile e coerente con la visione di città che vogliamo costruire. Per questo ho accolto con convinzione queste proposte, inserendole ufficialmente nel programma della coalizione di centrodestra.

La nascita di questo Laboratorio di Governo è un segnale politico importante: significa che attorno a questo progetto si stanno aggregando competenze, energie e amore autentico per Reggio. La politica migliore è quella che coinvolge, ascolta e costruisce.

Siamo nell’ultima settimana di una sfida decisiva e oggi da UniReggio parte un messaggio forte: Reggio non si limita a sperare nel cambiamento, Reggio si organizza per realizzarlo insieme».

Ufficio Stampa DC con Rotondi