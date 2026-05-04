L’associazione propone dieci punti programmatici agli aspiranti primi cittadini in vista delle elezioni comunali
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«Ampa venticinqueaprile si rivolge direttamente ai quattro candidati alla guida del Comune di Reggio Calabria (Domenico Battaglia, Francesco Cannizzaro, Eduardo Lamberti Castronuovo e Saverio Pazzano) per chiedere loro, non solo di essere al servizio della città e di tutti i cittadini, ma anche e soprattutto un preciso impegno ad assumere e realizzare i seguenti punti programmatici:
· rigorosa applicazione del Regolamento del Consiglio Comunale e della delibera antifascista approvata dal Consiglio Comunale;
· rispetto della delibera di adesione alla rete dei Comuni antifascisti;
· restauro del Monumento "Stele del Partigiano" (all’interno della Villa Comunale), secondo le prescrizioni della Soprintendenza ABAP di Reggio Calabria;
· realizzazione della Casa della Memoria e della Storia, dando seguito alla delibera approvata all’unanimità dalla VIII^ Commissione consiliare, in seguito all’audizione delle associazioni antifasciste e partigiane del territorio della Città Metropolitana (ALIOSCIA, AMPA venticinqueaprile, ANEI, ANPC, ANPI, FIAP e UDI);
· organizzazione (in sinergia con il Comune di Rizziconi e la Giunta Regionale) della commemorazione della “strage nazista” di Rizziconi del 6 settembre 1943, dando seguito alla mozione approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale della Calabria;
· realizzazione della Casa delle Associazioni;
· esclusione dalla toponomastica di intitolazioni di strade e piazze a persone che hanno operato secondo valori in contrasto con la nostra Carta Costituzionale ed inserimento nella toponomastica di intitolazioni di strade e piazze a persone che possono essere di esempio alle nuove generazioni, attraverso scelte che rispettino la necessità di un riequilibrio di genere;
· adesione alla proposta del Coordinamento reggino metropolitano contro tutte le guerre, assumendo l'impegno di contribuire a realizzare a Reggio Calabria nel mese di giugno una tappa della marcia Perugia – Assisi, per dare attuazione al “ripudio della guerra” (articolo 11 della Costituzione);
· contrasto ad ogni progetto politico di aumento delle disuguaglianze, già oggi gravi ed intollerabili, tra regioni e quindi tra cittadini, nel rispetto dell’articolo 3 della Costituzione;
· osservanza rigorosa dell'articolo 54 della Costituzione che prevede esplicitamente l’obbligo di adempiere alle funzioni pubbliche “con disciplina ed onore”.
Ampa Venticinqueaprile si impegna a valutare le risposte dei candidati e quindi ad esprimere pubblicamente appelli al voto dei cittadini a favore dei candidati che risponderanno positivamente, dichiarando di assumere i punti programmatici esplicitati in questa lettera aperta».