Sainato, Sorbara e Passafaro: «Locri non può perdere un’altra opportunità di risanamento. L’Amministrazione chiarisca la situazione finanziaria dell’Ente e verifichi immediatamente i requisiti per accedere alle nuove risorse statali»

Il disegno di legge di bilancio 2027 introduce nuove misure a sostegno dei Comuni che attraversano situazioni di difficoltà finanziaria. Tra queste, un fondo di 400 milioni di euro complessivi, distribuiti negli anni 2028 e 2029, destinato alla riduzione, anche anticipata, dei disavanzi degli enti locali in possesso dei requisiti previsti.

Una misura che merita particolare attenzione da parte del Comune di Locri, che ha dichiarato il dissesto finanziario il 31 maggio 2017 e che, dopo anni di difficoltà e vincoli di bilancio, ha la necessità di verificare ogni possibile opportunità di recupero della propria condizione finanziaria.

Per questo motivo i consiglieri comunali Raffaele Sainato, Eliseo Sorbara e Ugo Passafaro hanno presentato un’interrogazione consiliare per chiedere al Sindaco, all’Assessore al Bilancio e al Responsabile del Servizio finanziario di verificare formalmente la possibilità per l’Ente di accedere alle risorse previste dall’articolo 123 del disegno di legge di bilancio.

«Non possiamo permetterci – dichiarano i tre consiglieri – di ignorare una misura che potrebbe rappresentare un’opportunità concreta per il percorso di risanamento del nostro Comune. Occorre conoscere i requisiti, verificare i dati contabili e attivarsi tempestivamente, senza aspettare che le procedure siano già in una fase avanzata».

Nell’interrogazione viene posta particolare attenzione a una distinzione fondamentale: quella tra la gestione straordinaria dell’Organo straordinario di liquidazione (OSL) e la gestione ordinaria del Comune.

La prima riguarda la liquidazione delle passività pregresse, attraverso l’accertamento della massa passiva, la gestione delle risorse disponibili e il pagamento dei creditori. La seconda riguarda invece il bilancio attuale dell’Ente, il disavanzo di amministrazione, il Fondo anticipazioni di liquidità (FAL), le entrate, le spese e gli equilibri finanziari.

«Sono due gestioni distinte, con competenze e responsabilità differenti – sottolineano Sainato, Sorbara e Passafaro – e proprio per questo chiediamo che vengano forniti dati separati e aggiornati. Non basta conoscere lo stato della liquidazione dei debiti pregressi: bisogna anche sapere quale sia oggi la reale condizione della gestione ordinaria del Comune e quale disavanzo debba ancora essere recuperato».

I consiglieri evidenziano inoltre un aspetto che riguarda direttamente Locri: l’articolo 124 del disegno di legge prevede una specifica misura di cancellazione del debito relativo alle anticipazioni di liquidità riservata ai Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti. Locri, non raggiungendo tale soglia demografica, rimane esclusa da questa particolare opportunità.

«Proprio perché non possiamo beneficiare della misura prevista per i Comuni sopra i 20.000 abitanti – proseguono i consiglieri – diventa ancora più importante verificare attentamente le possibilità offerte dall’articolo 123. Non bisogna confondere le due disposizioni: l’esclusione dalla cancellazione del debito FAL prevista dall’articolo 124 non comporta automaticamente l’esclusione dal fondo di 400 milioni previsto dall’articolo 123».

Con l’interrogazione vengono richiesti, tra gli altri elementi, lo stato aggiornato della procedura dell’OSL, l’eventuale approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, l’ammontare delle passività ancora da liquidare, la consistenza del FAL, il disavanzo risultante dal rendiconto 2025 e le anticipazioni di liquidità ancora da restituire.

«Chiediamo un’assunzione di responsabilità amministrativa e finanziaria. Dopo il dissesto dichiarato nel 2017, i cittadini di Locri hanno diritto di sapere a che punto sia realmente il risanamento del Comune e quali prospettive concrete si aprano per il futuro. Ogni risorsa eventualmente accessibile deve essere verificata e ogni opportunità deve essere valutata con tempestività».