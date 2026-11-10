Due richieste di accesso agli atti: nel mirino le prescrizioni della Lega Nazionale Dilettanti, la mancata omologazione nel 2024 e il nuovo progetto di riqualificazione. «Servono risposte documentate e trasparenza sull’utilizzo delle risorse pubbliche»

Fare chiarezza sulla vicenda dell’impianto sportivo di Contrada Licino, verificare i lavori già realizzati e controllare il nuovo investimento da 1,5 milioni di euro. È questo l’obiettivo delle due distinte richieste di accesso agli atti presentate dal consigliere comunale di Locri Raffaele Sainato.

Il primo procedimento riguarda i lavori di completamento del campo sportivo e le prescrizioni della Lega Nazionale Dilettanti.

Dalla documentazione esaminata emerge che i lavori sono stati ultimati il 17 maggio 2024 e che il 24 giugno dello stesso anno è stato effettuato il test di omologazione. Con comunicazione del 12 luglio 2024, LND Impianti S.r.l. ha formulato diverse prescrizioni tecniche relative al manto sintetico, alle giunzioni, alle panchine, alle canaline e alla sicurezza delle aree laterali.

Un passaggio particolarmente significativo si trova a pagina 23 della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione del 16 ottobre 2024, dove il direttore dei lavori attesta la regolare esecuzione delle opere «nelle more del rilascio del certificato di omologazione del campo da parte della Lega Nazionale Dilettanti».

Una circostanza che porta a chiedere se il certificato sia stato successivamente rilasciato e se tutte le prescrizioni siano state effettivamente superate.

Sainato ha chiesto anche di ricostruire le prescrizioni LND del 2021 e del 2022, con particolare attenzione al sistema di drenaggio, alla vasca di accumulo e al pozzo perdente, per verificare l’effettiva capacità di smaltimento delle acque meteoriche. Richiesti inoltre chiarimenti sulla consegna dell’impianto al Comune e sulle condizioni che ne consentono l’utilizzo.

Il secondo procedimento riguarda invece il nuovo intervento di riqualificazione dell’area e la realizzazione del centro calcistico a supporto del polo scolastico, finanziato con 1.500.000 euro attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027.

La ricostruzione amministrativa parte dalla determinazione n. 266 del 18 settembre 2025, prosegue con l’aggiudicazione del 17 novembre 2025, la determinazione n. 351 del 20 novembre 2025 e il contratto stipulato il 23 gennaio 2026.

Nel corso del 2026 sono state presentate diverse versioni del progetto esecutivo, fino all’approvazione definitiva con determinazione n. 1485 del 30 ottobre 2026.

Su questo intervento il consigliere chiede chiarimenti sulla procedura di appalto integrato, sui verbali di verifica e validazione, sulle prescrizioni progettuali e sul loro recepimento.

Particolare attenzione viene riservata alle migliorie offerte in gara, tra cui area giochi, videosorveglianza, efficienza energetica e riutilizzo delle acque meteoriche. Richiesti anche chiarimenti sulle economie di gara, pari a 139.083,71 euro, e sulla destinazione delle risorse economiche.

«Ho presentato due richieste distinte perché si tratta di procedimenti amministrativi differenti, che non devono essere confusi. Con la prima vogliamo capire se il campo già realizzato abbia superato tutte le prescrizioni e ottenuto l’omologazione. Con la seconda vogliamo verificare la correttezza del nuovo investimento, la completezza del progetto e il rispetto degli impegni assunti dall’aggiudicatario.

Non stiamo formulando accuse né anticipando conclusioni: chiediamo documenti, verifiche e risposte precise. Saranno gli atti a chiarire ogni aspetto».

«Locri ha bisogno di strutture sportive efficienti, sicure e realmente fruibili. Il nostro compito è vigilare affinché le opere pubbliche siano realizzate correttamente e ogni euro venga utilizzato nell’interesse della collettività. Trasparenza e controllo non sono ostacoli all’amministrazione, ma garanzie per tutti i cittadini».