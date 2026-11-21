Il Comune grecanico, guidato dal sindaco Tito Nastasi, ottiene un finanziamento regionale per ampliare la rete delle telecamere e avvia la sostituzione dei cartelli deteriorati. L’assessore: «Investiamo nella prevenzione, nella legalità e nella tutela dei cittadini»

Nuove telecamere per rafforzare il controllo del territorio e interventi sulla segnaletica stradale per migliorare la sicurezza della viabilità cittadina. A Melito di Porto Salvo l’amministrazione comunale porta avanti due iniziative che puntano a rendere la città più sicura, attraverso investimenti nella prevenzione e nella manutenzione degli spazi pubblici.

Il risultato più significativo riguarda il finanziamento regionale di 250mila euro ottenuto dal Comune per la realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza. Con il decreto dirigenziale numero 19690 del 16 novembre 2026, la Regione Calabria ha ammesso il progetto presentato dall’ente nell’ambito del Programma Operativo Complementare POC 2014-2020, assegnandogli un punteggio di 86 su 100, tra i migliori della graduatoria regionale.

Soddisfazione viene espressa dall’assessore Emilio Vazzana, che sottolinea il valore dell’investimento per il territorio: «È la dimostrazione che quando si lavora con visione e obiettivi definiti, le risposte per il territorio arrivano. La videosorveglianza deve essere considerata un potente deterrente e uno strumento di prevenzione».

Le risorse consentiranno di estendere la copertura nelle zone attualmente sprovviste di telecamere e migliorare i collegamenti con la centrale operativa della Polizia municipale e delle altre forze dell’ordine, con particolare attenzione al contrasto degli abbandoni illeciti di rifiuti, degli atti vandalici e della microcriminalità.

«Vogliamo restituire ai cittadini una maggiore percezione di tranquillità quando percorrono le strade, accompagnano i figli a scuola o frequentano le aree pubbliche», aggiunge Vazzana, annunciando il prossimo avvio dell’iter tecnico per l’installazione dei dispositivi.

L’assessore rivolge inoltre un ringraziamento all’assessore regionale Antonio Montuoro, al dirigente Salvatore Siviglia e alla consigliera regionale Daniela Iiriti per il sostegno assicurato al progetto.

Anche il sindaco Tito Nastasi rivendica il risultato raggiunto, sottolineando l'importanza della capacità progettuale dell'ente e del lavoro portato avanti dall'amministrazione per intercettare nuove risorse. «È il frutto di un impegno costante che stiamo mettendo in atto in tutti i settori ed in maniera capillare. Per noi ottenere finanziamenti è di vitale importanza, perciò siamo soddisfatti del lavoro che stiamo facendo». Un risultato che assume particolare rilievo anche alla luce della valutazione ottenuta dal progetto, collocatosi ai vertici della graduatoria regionale, e che conferma l'attenzione dell'amministrazione verso le opportunità di finanziamento destinate al miglioramento dei servizi cittadini.

Parallelamente, sul fronte della viabilità, è stata disposta dal comandante della Polizia municipale Antonio Laganà la sostituzione dei segnali stradali deteriorati e l'installazione di nuova cartellonistica verticale.

Anche su questo intervento Vazzana richiama l’attenzione alla sicurezza quotidiana: «Una viabilità più chiara, leggibile e ordinata significa meno rischi di incidenti e una maggiore serenità per chi si muove nella nostra città. Continueremo a lavorare in questa direzione per garantire strade più sicure e accessibili per tutti».

Due interventi distinti che l’amministrazione intende portare avanti per rafforzare la sicurezza urbana, intervenendo sia sul controllo del territorio sia sulle condizioni della circolazione cittadina.