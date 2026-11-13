Un passo avanti decisivo per il recupero e la valorizzazione di uno dei gioielli storici più suggestivi dell'area grecanica. Nella seduta dello scorso 10 novembre, la Giunta Comunale di Melito di Porto Salvo, presieduta dal sindaco Annunziato Nastasi, ha approvato con immediata eseguibilità (Delibera n. 199) il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) per i lavori di riqualificazione dell'antico borgo di Pentedattilo.

L'opera prevede un investimento complessivo di 2 milioni di euro. L'intera somma è coperta attraverso risorse statali destinate agli interventi di recupero e restauro del patrimonio storico nella Provincia di Reggio Calabria (stanziate tramite il Decreto interministeriale Cultura-Economia n. 73/2021 e la Legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Dal punto di vista tecnico e amministrativo, il piano presenta un vantaggio significativo sui tempi di esecuzione. L'intervento è stato infatti concepito come un lotto funzionale unitario e non richiederà né varianti agli strumenti urbanistici né procedure espropriative, permettendo così di snellire e accelerare l'iter verso la concreta apertura dei cantieri.

Grande soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino Annunziato Nastasi, convinto che si tratti di un'opera capace di produrre benefici ancora maggiori per tutta la città di Melito di Porto Salvo, proseguendo nel percorso di giusta valorizzazione dello stupendo borgo. Il sindaco ha infine annunciato che i dettagli del progetto verranno illustrati a breve alla cittadinanza nel corso di un'apposita iniziativa pubblica.