Il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana, Carmelo Versace, esprime pieno sostegno alla petizione promossa da amministratori locali, cittadini e realtà associative della Locride per il potenziamento dei collegamenti ferroviari e del trasporto pubblico verso la stazione dell’Alta velocità di Rosarno.



«La mobilità non può essere un privilegio riservato a pochi, ma deve rappresentare un diritto garantito a tutti i cittadini», spiega Versace promuovendo il Piano Gelsomini link, il documento che sta alla base delle rivendicazioni e dei progetti promossi dai promotori della raccolta firme.



«La Locride – spiega l’inquilino di Palazzo Alvaro - continua a vivere una condizione di isolamento infrastrutturale che penalizza studenti, lavoratori, famiglie e imprese. È inaccettabile che migliaia di persone non possano raggiungere in modo efficiente i principali collegamenti ferroviari nazionali a causa di servizi non coordinati e carenze organizzative».



Il sindaco metropolitano facente funzioni sottolinea, poi, come la richiesta avanzata dalla petizione «sia concreta, sostenibile e fondata su proposte tecniche realistiche, capaci di migliorare significativamente l’accessibilità del territorio attraverso un’adeguata sincronizzazione tra autobus e treni, l’incremento delle corse e una programmazione moderna del trasporto pubblico locale».



«La Città Metropolitana – prosegue Versace – condivide l’obiettivo di garantire ai cittadini della Locride collegamenti dignitosi con Roma e con il resto d’Italia. Non si tratta di opere irrealizzabili o di investimenti sproporzionati, ma di scelte di pianificazione e volontà politica che possono incidere concretamente sulla qualità della vita delle comunità. Se i vertici della Regione non vogliono, per ripicca politica, trasferire le deleghe alla Città Metropolitana, almeno si mettano una mano sulla coscienza e operino in favore dei cittadini penalizzati da scelte tanto inspiegabili».



Particolare attenzione, il sindaco metropolitano facente funzioni, la rivolge anche all’ipotesi di un collegamento diretto tra la Locride e Roma attraverso la linea jonica, soluzione che «rappresenterebbe un passaggio storico per il rilancio dell’intera area metropolitana reggina e dell’intera Calabria».



«La nostra terra – conclude Carmelo Versace – ha diritto a infrastrutture moderne, servizi efficienti e pari opportunità rispetto al resto del Paese. Per questo rivolgo un appello alla Regione Calabria, al Ministero delle Infrastrutture e a tutti gli enti competenti affinché si apra immediatamente un confronto serio e operativo sulle richieste avanzate dalla petizione. La Città Metropolitana seguirà con attenzione l’evolversi dell’iniziativa, confermando la propria disponibilità a sostenere ogni percorso istituzionale utile a rafforzare il diritto alla mobilità e alla connessione dei territori interni e costieri dell’area metropolitana».