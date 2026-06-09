L’europarlamentare: «Fondamentale trasformare risorse e opportunità europee in strumenti concreti per i territori, le imprese e le nuove generazioni»
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Si apre un nuovo mese di lavoro al Parlamento europeo per l’eurodeputato Denis Nesci, impegnato sui temi dello sviluppo dei territori, del sostegno alle imprese e delle opportunità per i giovani.
Nella newsletter di giugno trovano spazio aggiornamenti sull’attività istituzionale a Bruxelles e Strasburgo, approfondimenti su bandi e opportunità europee per enti locali, imprese e associazioni, oltre ai principali temi al centro del dibattito europeo nelle ultime settimane.
«Il Mezzogiorno cambia anche grazie all’Europa – dichiara Denis Nesci – ma è fondamentale trasformare risorse e opportunità europee in strumenti concreti per i territori, le imprese e le nuove generazioni».
Particolare attenzione viene dedicata alle misure europee per la crescita economica, l’innovazione, l’agricoltura e la formazione, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra Bruxelles e le comunità locali.
«L’Europa deve essere sempre più vicina ai cittadini e ai territori – conclude Nesci – accompagnando il percorso di crescita del Sud Italia con investimenti, bandi e occasioni di sviluppo reale».