«Casa Riformista prende atto della nomina del nuovo Consiglio di amministrazione di Sorical e, in particolare, della designazione, da parte del Partito Democratico e del Vice Sindaco, alla Presidenza di Demetrio Naccari Carlizzi, di cui sono riconosciute le qualità professionali, maturata nell’ambito di un più ampio accordo politico alla vigilia delle elezioni comunali.

Pur comprendendo la complessità del momento, rileviamo che la decisione è stata assunta senza un adeguato confronto politico e senza il pieno coinvolgimento delle forze della coalizione che affronteranno unite le prossime elezioni comunali, elemento che riteniamo meriti una riflessione.

Casa Riformista prende atto che malgrado la rilevanza di una scelta così importante per il futuro della gestione idrica calabrese, non è stato avviato alcun confronto.

Riteniamo che, su questioni strategiche per il territorio, sia fondamentale rafforzare il dialogo e la collaborazione tra tutte le componenti della coalizione elettorale, al fine di consolidare un’azione politica credibile ed efficace.

Il percorso condiviso avviato con le primarie rappresenta un impegno comune che richiede spirito di collaborazione, trasparenza e collegialità, al quale, ancora una volta, si è venuti meno».