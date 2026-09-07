Il responsabile Antonio Martino: «Mi piacerebbe diventasse una sorta di "pronto soccorso politico" per chi, davanti a una situazione di fragilità si è sentito troppe volte rispondere: "non sappiamo cosa fare"»

«Il comitato 2118 di Futuro Nazionale "Oltre le Barriere" di Reggio Calabria nasce con l'obiettivo di portare attenzione e proposte concrete sui temi della disabilità, delle fragilità, dei caregiver, della vita indipendente, dell'accessibilità e della piena partecipazione». È quanto dichiara il responsabile Antonino Martino.

«Vengo da una storia Socialista, che resta parte della mia identità politica e credo che proprio sensibilità e percorsi differenti possano contribuire a costruire risposte nuove su questioni che troppo spesso la politica ha lasciato ai margini.

Mi piacerebbe che il 2118 diventasse una sorta di "pronto soccorso politico " per chi, davanti ad una barriera o ad una situazione di fragilità, si è sentito troppe volte rispondere: "non sappiamo cosa fare".

Giovedì, su invito di Paolo Ferrara, mi confronterò su questi temi nella prima riunione organizzativa dei comitati di Futuro Nazionale a Reggio Calabria. Lo ringrazio per avermi introdotto nella realtà Reggina del movimento. Da lì comincerò a lavorare. Con una convinzione semplice: sulla fragilità non servono etichette o slogan, servono ascolto, presenza e soluzioni concrete», conclude Antonino Martino, responsabile del comitato 2118 di Futuro Nazionale "Oltre le Barriere" di Reggio Calabria.