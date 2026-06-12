Con la proclamazione ufficiale dei consiglieri comunali si chiude definitivamente il percorso elettorale iniziato il 24 e 25 maggio e prende formalmente il via la nuova consiliatura di Palazzo San Giorgio guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro.

L'Ufficio centrale elettorale ha completato le verifiche e ufficializzato la composizione della massima assise cittadina, che vedrà il centrodestra governare con una maggioranza di 23 consiglieri comunali contro gli otto seggi delle opposizioni.

«È una bellissima giornata, una nuova stagione politico-amministrativa per questa città che da questo minuto si avvia – ha dichiarato Cannizzaro subito dopo la proclamazione. Sono molto contento nel vedere la gioia negli occhi dei consiglieri appena proclamati, ma soprattutto la voglia di esercitare il proprio ruolo apportando un contributo a un progetto di rinnovamento e di risoluzione dei problemi della città».

Il sindaco ha insistito sul rapporto tra amministrazione e Consiglio comunale. «Il sindaco ha bisogno del Consiglio comunale così come il Consiglio comunale ha bisogno del sindaco e dell'esecutivo. Ci aspetta un lavoro sinergico per affrontare i problemi della città e rivitalizzare quelle potenzialità che durante la campagna elettorale abbiamo raccontato ai cittadini».

Sul fronte della futura giunta, Cannizzaro ha confermato di essere già al lavoro per individuare la squadra che lo accompagnerà nel governo della città. «Sono alla ricerca dei migliori. Ci saranno figure indicate dai partiti che hanno sostenuto la mia candidatura, ma sto valutando anche professionalità esterne alla politica. Sarà una giunta nella quale prevarrà il primato della politica, ma credo sia giusto avvalersi anche di competenze e professionalità capaci di dare una mano allo sviluppo della città».

Il primo cittadino guarda già alla convocazione del primo Consiglio comunale, che potrebbe svolgersi in una forma diversa rispetto alla tradizione. «Vorrei che il consiglio di insediamento rappresentasse l'inizio di una nuova stagione politica per Reggio Calabria e che i cittadini potessero partecipare a questo momento. Stiamo valutando anche formule diverse rispetto alla consueta aula consiliare».

La maggioranza sarà composta dai cinque consiglieri di Forza Italia Antonino Maiolino, Federico Milia, Giuseppe Eraclini, Paolo Paviglianiti e Rocco La Scala; dai cinque di Cannizzaro Sindaco Paolo Bilardi, Nicola Zera Falduto, Fabio Colella, Manuela Iatì e Stefano Vilasi; dai quattro di Fratelli d'Italia Demetrio Marino, Serena Mangano, Giuseppe Bilardi e Daniela De Blasio; dai tre di Reggio Futura Filomena Curatola, Marco Parisi e Filomena Iatì; dai due della Lega Antonino Caridi e Giuseppe De Biasi; oltre a Massimo Ripepi per Alternativa Popolare, Mario Cardia per Noi Moderati, Miriam Pitasi per Insieme si può e Gianluca Califano per Azione.

Tra i protagonisti della nuova aula c'è Antonino Caridi, candidato della Lega e consigliere più votato dell'intera tornata elettorale con 1.902 preferenze.

«Sono contento del risultato ottenuto – ha commentato dopo la proclamazione. Ho lavorato da molto tempo a questa campagna elettorale e sono soddisfatto del consenso ricevuto. Le persone apprezzano la presenza costante sul territorio. Reggio è una città che vive tante difficoltà, soprattutto nelle periferie, e da parte nostra ci sarà un grande lavoro da fare. Speriamo che il primo Consiglio venga convocato il prima possibile per iniziare a programmare e affrontare le problematiche della città».

Tra i volti nuovi della maggioranza c'è anche Paolo Bilardi, il più giovane consigliere comunale eletto nella nuova assise cittadina. Per lui la proclamazione rappresenta l'inizio di un percorso che guarda soprattutto alle nuove generazioni.

«Ci aspetta un grande lavoro e credo che abbiamo tutti gli strumenti per fare bene. Sento con me tantissimi giovani che credono in noi e nel futuro della città. Sono soltanto una voce che rappresenta tanti ragazzi reggini che non vedono l'ora di vedere una Reggio Calabria diversa», ha dichiarato al termine della cerimonia.

Tra i banchi dell'opposizione siederanno invece Domenico Battaglia, i consiglieri del Partito Democratico Marcantonino Malara, Carmelo Versace e Giuseppe Marino, Carmelo Romeo per La Svolta, Francesco Catalano per Reset, Filippo Quartuccio per Avanti Casa Riformista, Demetrio Delfino per Alleanza Verdi Sinistra e Saverio Pazzano per La Strada.

Con la proclamazione degli eletti si chiude così la fase elettorale e si apre ufficialmente quella amministrativa. Adesso l'attenzione si sposta sulla convocazione del primo Consiglio comunale, chiamato a segnare l'avvio del nuovo corso politico di Palazzo San Giorgio.