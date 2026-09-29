Si è appena conclusa la stagione balneare 2026. Dopo tantissimi anni, con la nuova amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giovanni Calabria, è stata attivata per il periodo estivo in località Tonnara di Palmi la Guardia Medica Turistica. Un presidio di assistenza sanitaria primaria molto apprezzato e che, da inizio Agosto e fino al 13.09.2026, ha fornito importanti prestazioni sanitarie, in un’area contraddistinta da una forte affluenza turistica. I Medici che ivi hanno operato sono stati ricevuti a Palazzo San Nicola dal Presidente del Consiglio Comunale Avv. Pasquale Saffioti. Nell’occasione è stata sottolineata la sinergia Istituzionale e l’unione di intenti che hanno permesso l’apertura dell’ambulatorio in brevissimo tempo. E’ stato anche il momento per fare il punto sul numero delle prestazioni erogate in poco più di un mese di attività. Grande la soddisfazione del Presidente del Consiglio comunale:

«Tenevo a ringraziare a nome mio e dell’amministrazione comunale il Dott. Carmelo Accardo, la Dott.ssa Lara Manfredi e il Dott. Domenico Luvero per il grande lavoro svolto a servizio non soltanto della Città, ma dell’intero territorio. Tre giovani Medici Palmesi, la cui professionalità e preparazione è stata molto apprezzata dai Cittadini, che in queste settimane hanno erogato decine e decine di prestazioni. Per essere più precisi, soltanto ad Agosto 122 visite ambulatoriali, mentre nei pochi giorni di attività di Settembre 16. Senza contare le visite domiciliari e i consulti telefonici. A Loro va tutta la mia gratitudine per aver deciso di contribuire a questo importante progetto, con grande spirito di servizio e professionalità».

Numeri che evidentemente descrivono le necessità di un territorio e quanto sia fondamentale implementare i servizi sanitari:

«Rispetto al passato si è registrato un chiaro cambio di passo in Calabria. L’attivazione della Guardia Medica Turistica alla Tonnara di Palmi ha rappresentato un ulteriore segnale in questo senso da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e della nuova Amministrazione Comunale di Palmi. I risultati lo dimostrano. Possiamo, quindi, essere orgogliosi di quanto fatto nel pochissimo tempo a disposizione. Ciò è stato reso possibile da una intensa sinergia Istituzionale, dal dialogo e dalla capacità di mettere in campo un costruttivo lavoro di squadra. Palmi ha dimostrato che quando si uniscono le forze, si dialoga e ci si confronta in maniera propositiva, i risultati arrivano e i Cittadini, conseguentemente, possono godere di nuovi e sempre maggiori servizi. La Politica deve incentivare e favorire proprio questi percorsi. Per tale ragione, è doveroso da parte mia ringraziare gli attori Istituzionali di questa iniziativa. Ringrazio, pertanto, il Direttore Generale dell’Asp di Reggio Calabria Dott.ssa Maddalena Berardi, insieme a tutti gli Uffici Sanitari Provinciali, per aver reso concreto e possibile questo grande risultato, la Regione Calabria e, in particolare, il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani, che ancora una volta è stato presente per il territorio e al servizio dei cittadini. L’Amministrazione Comunale ed il Sindaco Giovanni Calabria, gli Uffici comunali e, in particolare, l’Area Servizi Manutentivi e l’instancabile Corpo dei Cantonieri, la PPM S.p.A., la Mea S.R.L., tutti i Cittadini e le Associazioni che hanno donato arredi, farmaci e che hanno contribuito a rendere più gradevoli i locali e gli ambienti circostanti che hanno ospitato la Guardia Medica».

Infine, per il futuro:

«Per il futuro alla luce degli importanti risultati conseguiti, siamo già in contatto con l’Asp di Reggio Calaria per programmare in vista della prossima stagione. L’Obiettivo è sempre lo stesso: cercare di implementare i servizi sanitari per i cittadini. Sono convinto che con il metodo che ci contraddistingue riusciremo a farcela».