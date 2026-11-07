«Riteniamo, infatti, che l’unità non possa essere semplicemente il risultato di accordi tra sigle politiche, ma debba nascere dalla condivisione di idee, valori e obiettivi concreti, mettendo al centro le persone, i loro bisogni e le prospettive di sviluppo della nostra comunità»

Nel corso dell’ultima assemblea del Circolo del Partito Democratico di Siderno, dal confronto tra gli iscritti è emersa la volontà condivisa di proseguire e rafforzare il dialogo con le forze politiche del campo largo progressista, dando continuità ai confronti già avviati e favorendo ulteriori occasioni di interlocuzione, in vista delle prossime elezioni amministrative.

Una volontà che si inserisce pienamente nel percorso politico tracciato dal Partito Democratico a livello nazionale e regionale, nella convinzione che l’unità delle forze democratiche, progressiste e riformiste rappresenti un elemento fondamentale per la costruzione di un progetto politico condiviso, capace di interpretare i bisogni delle comunità e di affrontare le sfide che attendono il nostro territorio.

Le esperienze di collaborazione maturate negli ultimi anni e i risultati conseguiti dal campo progressista confermano l’importanza di un percorso fondato sul dialogo, sulla partecipazione e sulla capacità di mettere insieme sensibilità politiche accomunate da una visione condivisa della società e da valori quali la solidarietà, l’equità, la giustizia sociale, la tutela dei diritti, il lavoro e la sostenibilità ambientale.

In questa direzione, il lavoro svolto a Siderno in occasione delle recenti elezioni suppletive per la Camera dei Deputati assume un particolare significato politico e indica il percorso che le forze del centrosinistra sono chiamate a costruire insieme.

È proprio alla luce del confronto maturato in assemblea e di queste considerazioni che il Circolo del Partito Democratico di Siderno ribadisce la propria disponibilità a proseguire e ampliare il dialogo con tutte le forze politiche che si riconoscono nei valori del campo largo progressista e che hanno come riferimento la Costituzione, con l’obiettivo di costruire, attraverso il confronto, un progetto politico e programmatico condiviso in vista delle prossime elezioni amministrative.

Un percorso al quale stanno già contribuendo anche tante persone che condividono i valori e gli obiettivi del campo progressista e che guardano con favore all’esperienza amministrativa guidata dalla Sindaca Mariateresa Fragomeni, con la volontà di dare continuità al lavoro svolto e ai risultati raggiunti.

L’apertura al confronto nasce dalla volontà di favorire un dialogo serio, inclusivo e costruttivo, nel pieno rispetto dell’identità, dell’autonomia e della storia di ciascuna forza politica, senza rinunciare alla centralità dei contenuti e dei programmi.

«Riteniamo, infatti, che l’unità non possa essere semplicemente il risultato di accordi tra sigle politiche, ma debba nascere dalla condivisione di idee, valori e obiettivi concreti, mettendo al centro le persone, i loro bisogni e le prospettive di sviluppo della nostra comunità».

Il Partito Democratico di Siderno intende contribuire a questo percorso con spirito di responsabilità, senza pretese di autosufficienza e con la consapevolezza che il confronto e la pluralità rappresentino una ricchezza, non un ostacolo.

È il tempo del confronto, della responsabilità e della costruzione di un progetto comune. Il Partito Democratico di Siderno è pronto a fare la propria parte.