Il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, fa il punto sui social circa l’operazione Piazza Pulita.

«Esattamente un mese da oggi, abbiamo iniziato l'operazione Piazza Pulita. I numeri continuano a crescere perché siamo a 226 trasgressori beccati e sanzionati, quattro denunciati alla Procura della Repubblica per aver conferito rifiuti speciali, due autoveicoli sequestrati ed un arrestato.

Ringrazio di cuore gli operatori, gli agenti di polizia locale perché stanno senza sosta facendo un lavoro immane. Al contempo il programma Obiettivo Decoro continua senza interruzione perché dovete sapere che ci sono strade, quartieri che non erano stati mai puliti e dove addirittura lo sfalcio dell'erba non era stato mai effettuato.

Al contempo stiamo elaborando il nuovo piano della raccolta con tantissime novità. Non era mai stato applicato in questi anni il capitolato richiamato dal contratto. Noi lo faremo e lo presenteremo alla città. Lavoreremo e continueremo a farlo senza soluzione di continuità per rendere una Reggio più decorosa e più pulita. Quindi adesso Reggio più pulita».