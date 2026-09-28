Una piazza San Rocco gremita e un clima di grande partecipazione hanno fatto da cornice all’incontro pubblico promosso dall’Amministrazione comunale di Cittanova per fare il punto sul lavoro svolto al servizio della Comunità a due anni dall’inizio del mandato e, soprattutto, per ribadire il ruolo propositivo e concreto dell’Amministrazione nella guida della comunità e nella costruzione del futuro del paese.

Presenti, insieme al Sindaco avv. Domenico Antico, anche la Presidente del Consiglio comunale avv. Francesca Caminiti, gli Assessori dott. Daniele Sirianni, dott. Francesco Rao, avv. Rita Morano, dott.ssa Patrizia Iamundo, il Consigliere Giuseppe Morabito.

Tra il pubblico, numeroso, anche i rappresentanti dei gruppi politici “A Testa Alta” e “Viva Cittanova Viva” che compongono la coalizione “Uniamo Cittanova”. Tra questi, particolarmente significativa la presenza di Francesco D’Agostino, più volte citato e applaudito nel corso dell’iniziativa.

Un appuntamento, quello di domenica, che arriva a pochi giorni dalla sentenza del Tribunale di Palmi che ha ribadito la piena compatibilità ed eleggibilità del Sindaco. Al centro dell’iniziativa, infatti, si è collocata anche la volontà della coalizione di ripercorrere una fase di governo del paese segnata, secondo quanto evidenziato nel corso dell’incontro, da due anni di campagne mediatiche e giudiziarie contro l’avv. Antico. Un confronto nel quale ha assunto un ruolo centrale la vicenda del cosiddetto “muretto”, divenuta nel tempo oggetto di aspre contrapposizioni politiche e di discussioni che, secondo la maggioranza, hanno finito per oltrepassare il piano del confronto amministrativo, alimentando attacchi personali e atteggiamenti di ostruzionismo che nulla di buono hanno portato a Cittanova.

Proprio su questo punto si è voluta rimarcare la necessità di riportare il dibattito sui contenuti, sui problemi concreti della comunità e sulle risposte da dare ai cittadini.

In apertura dell’incontro, l’assessore Francesco Rao ha illustrato in maniera puntuale il lavoro portato avanti dall’Amministrazione, ripercorrendo le principali attività e iniziative realizzate nel corso del mandato. Una relazione orientata a evidenziare il lavoro quotidiano svolto dagli amministratori, in sinergia con gli Uffici, e la concretezza dell’azione di governo del paese. «Sicuramente non siamo stati perfetti – ha sottolineato Rao – ma abbiamo lavorato con il solo intento di servire Cittanova e rilanciare il ruolo del nostro paese sul territorio, nel segno dell’ascolto e della vera partecipazione. Questo, nonostante la spada di Damocle di un percorso giudiziario che abbiamo vissuto con fiducia e consapevolezza, nonostante gli attacchi e le bugie, e che oggi, finalmente, ci vede totalmente concentrati sulla programmazione del lavoro».

A chiudere l’incontro è stato il Sindaco, avvocato Domenico Antico, che ha rilanciato con determinazione l’azione amministrativa in vista dei prossimi obiettivi. Il primo cittadino ha indicato la necessità di proseguire lungo la strada intrapresa, concentrando l’impegno sulle esigenze della comunità e sulle prospettive di crescita e sviluppo di Cittanova. A partire dal senso di responsabilità dimostrato nell’avvio del percorso di riequilibrio di bilancio. «Pur non facendo un solo euro di debito – ha affermato – abbiamo deciso di assumerci l’onere del piano di riequilibrio, dando a Cittanova una nuova prospettiva per il futuro».

Il messaggio emerso dalla serata è stato dunque quello di un’Amministrazione che intende guardare avanti, mettendo al centro il rapporto diretto con i cittadini e la realizzazione degli obiettivi amministrativi: dalla sanità all’acqua pubblica, dall’ambiente al sociale, passando per strutture e infrastrutture strategiche. In particolare, sottolineando come negli ultimi anni l’acqua nelle case dei cittanovesi non sia mai mancata, Antico ha annunciato impegni concreti per l’ospedale cittadino, l’affidamento esterno della raccolta differenziata per il miglioramento del servizio; gli investimenti per i pozzi di adduzione idrica e la riqualificazione dell’ex asilo Sant’Antonio.

In chiusura, l’abbraccio simbolico della piazza. Proprio la partecipazione di Piazza San Rocco ha costituito, per gli amministratori, un momento particolarmente significativo: una serata nella quale il confronto politico ha lasciato spazio anche alla dimensione umana del rapporto con la comunità, culminata nella vicinanza e nell’affetto manifestati dai cittadini presenti.