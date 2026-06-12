Il sindaco presta giuramento e presenta la nuova squadra amministrativa: «Lavoreremo con impegno, trasparenza e dedizione per Platì»

Si è svolta il 10 giugno la prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Platì, un momento istituzionale particolarmente significativo che ha segnato ufficialmente l’avvio della nuova amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Sarica.

La seduta si è aperta con il giuramento del primo cittadino, visibilmente emozionato nel pronunciare la formula di rito. Un’emozione autentica, percepita da tutti i presenti, che si è accompagnata però a uno sguardo determinato e responsabile verso il futuro amministrativo della comunità platiese.

«Oggi non giura soltanto un sindaco – ha dichiarato Sarica – ma un’intera comunità che ha scelto di credere nel cambiamento, nella serietà e nella forza delle istituzioni. L’emozione che provo è grande, ma ancora più grande è il senso di responsabilità che sento verso ogni cittadino di Platì. Da questo momento lavoreremo con impegno, trasparenza e dedizione per costruire un futuro migliore per il nostro paese».

Successivamente si è proceduto all’insediamento ufficiale del nuovo Consiglio comunale e all’elezione del Presidente del Consiglio. La scelta dell’aula è ricaduta sul giovane Domenico Cosimo Damiano Iermanó, che guiderà i lavori dell’assemblea consiliare nel corso della legislatura.

Nel corso della seduta il sindaco ha inoltre annunciato la composizione della nuova Giunta comunale. A ricoprire il ruolo di vicesindaco sarà Giuseppe Antonio Trimboli. Gli assessori nominati sono Francesco Carbone, Domenico Musitano e Giuseppe Agostino, quest’ultimo con una specifica delega dedicata a Cirella, importante frazione del territorio comunale.

«Abbiamo formato una squadra composta da persone competenti, motivate e profondamente legate al territorio – ha affermato il sindaco Sarica –. Ognuno metterà a disposizione esperienza, passione e spirito di servizio. Il nostro obiettivo è amministrare con concretezza, ascoltando i cittadini e affrontando con coraggio le sfide che ci attendono».

La notizia che ha suscitato maggiore soddisfazione durante la seduta è stata però l’approvazione del bilancio comunale all’unanimità da parte del nuovo organo amministrativo. Un segnale importante di responsabilità istituzionale e di condivisione degli obiettivi amministrativi, accolto con favore dai presenti.

«L’approvazione unanime del bilancio rappresenta un messaggio forte per tutta la cittadinanza – ha concluso Sarica –. Significa partire con basi solide e con la consapevolezza che il bene di Platì viene prima di ogni altra cosa. Da oggi si apre una nuova stagione amministrativa che vogliamo vivere con unità, rispetto e spirito di servizio. Il nostro impegno sarà quotidiano e costante, perché Platì merita attenzione, sviluppo e speranza».

Con il giuramento del sindaco, l’insediamento del Consiglio comunale, la nomina della Giunta e l’approvazione unanime del bilancio, prende ufficialmente il via il nuovo percorso amministrativo del Comune di Platì, all’insegna della collaborazione istituzionale e della volontà di guardare con fiducia al futuro.