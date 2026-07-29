Il consigliere della V Circoscrizione critica il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri e chiede più investimenti in scuole, sport e politiche per le famiglie
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«Sempre e in ogni circostanza, bisogna pensare al superiore interesse del minore. Non va affatto bene il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri che rende automaticamente imputabili i minori dai 14 anni. Non risolve il problema, anzi criminalizza un'intera generazione».
Così, in una nota, il consigliere del Pd della V Circoscrizione Avv. Filippo Pollifroni.
«La appesantisce di tensione, la divide. Invece bisogna rafforzare la formazione alla legalità nelle scuole, lavorare di più con tutti gli organismi parrocchiali, con gli adolescenti attori protagonisti, diffondere la cultura dello sport come momento di aggregazione e creare, soprattutto nelle città del Sud, maggiori spazi aggregativi.
È propaganda del Governo, con un provvedimento che non risolve il problema della devianza minorile, anzi potrebbe aumentarla. Pensiamo invece ad aiutare i genitori a essere più responsabili e pronti nei momenti della crescita dei loro figli, affinché possano avere risposte maggiormente certe per il loro futuro».